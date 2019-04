Művészet a református templomért

Egy korábban a templomfelújításra elnyert 7,5 millió forint kevésnek bizonyult a több mint 120 éves templom hibáinak kijavítására. A pályázati pénzből és a hívek adományaiból akkor sikerült a nyílászárókat lecserélni, a homlokzatot kijavítani, kifesteni. Most nagy szükség lenne a templom teljes tetőzetjavítására, erre viszont nincs pénze a gyülekezetnek. Ezért határozták el a jótékonysági est megrendezését.

Pálfi Tamás polgármester köszöntőjében a település egyik értékes közösségéről beszélt a jelenlévőknek. Azt is bejelentette, hogy a helyi önkormányzat 1 millió forinttal járul hozzá a templom felújítási költségéhez.

Répási István, a református gyülekezet lelkésze elmondta, hogy a mintegy 200 főt számláló gyülekezet ezt a nagy felújítási munkát egyedül nem tudja megoldani, ezért örömmel hallották a polgármesterük bejelentését. Természetesen a település lakói közül sokan ajánlottak még fel kisebb-nagyobb összegeket.

A jótékonysági est első részében különböző csoportok léptek a színpadra, szórakoztatták a megjelenteket.

Fotó: Vmirjáncki József

Ferencz Vilmos és Laczkó Benedek Nándor, a helyi iskola tanárai Nagyváradról járnak a településre. Fontosnak tartják, hogy egyházi szolgálatot vállaljanak. Ferencz Vilmos csodálatos hangjával híres olasz slágereket énekelt Laczkó Benedek Nándor zenei kíséretével. Grósz György által megtanított Bihari táncokat mutattak be a helyi iskola fiatal táncosai. Majd Far Panni harmadik osztályos tanuló Mátyás királyról mondott egy mesét, mellyel a Nagykerekiben megrendezett mesemondó versenyen különdíjat nyert. A Békés megyei Körösnagyharsány fiatal táncosai magyarpataki, dél-alföldi és eleki táncokat mutattak be.

Komádi városában több mint tíz éve igen eredményesen működik a Körös-Körül Néptáncegyüttes. A főleg házaspárokból álló középkorú táncosok nagy sikert arattak, szép, lendületes táncaikkal. A kulturális műsor végén Répási István református lelkész felolvasta azoknak a személyeknek a nevét, akik már adakoztak a templom felújítási munkálataira. Azt is bejelentette, hogy a helyi román önkormányzat az elmúlt hónapban tartott baráti est tombola bevételét a református templom felújítási munkálatainak költségeire felajánlotta.

