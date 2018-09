Művészek váltották egymást az Impressziókon

A borongós idő ellenére sokan látogattak el szombaton a Modembe, ahol az intézmény születésnapját ünnepelték rendhagyó programokkal. – A Modem születésnapja mindig kiemelt esemény, melyet egy különleges narratíva vagy egy sajátos tematika köré szervezünk. Idén az Impressziók vitte a prímet, így tizenkét tárlatvezetést szerveztünk a tizenkettedik születésnap alkalmából e köré a kiállítás köré. Maratoni tárlatvezetés-sorozatot tartunk, reggel 10 órától este 10 óráig más és más kalauzolja végig az érdeklődőket. Viszont „becsúszott” egy tizenharmadik tárlatvezetés is a nagy érdeklődésre tekintettel, így az Ezek a legszebb éveink című, legfrissebb kiállításunkat is meg lehetett tekinteni – mondta el érdeklődésünkre Koroknai Edit, a Modem ügyvezetője.

Scherer Péter is eljött

Az Impressziók kiállításon tehát összesen tizenkét színész, művészettörténész, zenész, író, költő vagy táncos kísérte az érdeklődőket az ezer négyzetméteres térben, Dante Gabriel Rossetti festményétől indulva Van Gogh és Picasso munkáin át Monet-ig, Degas-tól Andy Warhol triptichonjáig. Tárlatvezetést tartott többek között Scherer Péter színész, Mélyi József művészettörténész és Süli-Zakar Szabolcs kurátor is, de eljött Karafiáth Orsolya költő is, aki szintén végigkísérte a látogatókat az unikális tárlaton. A Modemben gyerekprogramokkal és koncertekkel is készültek a látogatóknak, igaz, az utóbbiakat az esős idő miatt végül nem az udvaron, hanem az épületben tartották. Fellépett Szeder, a Dresch Quartet, a Jónás Vera-duó és Harcsa Veronika is.



Koroknai Edit elmondta, a Modemben idén még három kiállítás nyílik. Novemberben a designrezisztenciához kapcsolódva a Debreceni Nemzetközi Művésztelep anyagát mutatják be, valamint lesz egy, a Goethe Intézettel közös tárlat is. Decemberben pedig különleges fotó- és videótárlat nyílik Petrányi Zsolt kurátor közreműködésével.

