Mussolini ajándéka Debrecenben

1932 tavaszán a Rómában megrendezendő Óceánrepülők Világkongresszusára meghívást kapott Endresz György, aki az előző évben Magyar Sándorral a „Justice for Hungary” nevű repülőgéppel átszelte az óceánt. Így ők lettek az elsők a magyar aviatika történetében, akik teljesítették az Atlanti-óceáni repülést, miként abban is elsőséget élvezett vállalkozásuk, hogy ilyen mélyen még senkinek sem sikerült az európai kontinens területére behatolnia. Mivel Magyar visszatért az Egyesült Államokba, Endresz Bittay Gyula századost kérte fel a repülés távírászának. Május 21-én délután három óra után néhány perccel a római Littorio repülőtér légterében a Lockheed ismeretlen okból még a levegőben felrobbant és a beton körül elterülő dombok közé zuhant. A gép két utasa szörnyet halt.

A revízió propagandája

Mussolini kormánya a tragédiát követően felajánlott Magyarország számára egy FIAT BR.3 típusú, bordóra és vajszínűre festett repülőgépet, amelynek oldalán az „Igazságot Magyarországnak” olasz nyelvű fordítása, a „Giustizia per l’Ungheria” felirat volt látható. Nem sokkal később a gép megérkezett hazánkba. A gépet a Légügyi Hivatal vezetője, Rákosi György vette át Budapesten, egyben bejelentette, hogy a repülőgép számára országjáró csillagtúrát is szerveznek Savoya csillaga („Stella di Savoya”) néven. Ő választotta ki a gép vezetőjéül Kálmán László főfelügyelőt.

A „Giustizia” repüléseinek egyik legfontosabb célja a revízió igazolása volt. Ezt a propagandát kívánta népszerűsíteni és erősíteni. Az egyes helyszíneken elmondott ünnepi beszédeknek is a revízió volt a vezérfonala. Az előzetesen eltervezett programnak megfelelően szeptember 4-én, vasárnap a megkezdődött a „Stella di Savoya” túrarepülése. Az öt csillagrepülésre kijelölt út utolsó előtti állomása Kelet-Magyarország volt.

Az olasz nemzet baráti ajándéka a „Giustizia per l’Ungheria” a debreceni repülőtéren. | Fotó: Debreczeni Képes Kalendáriom

Felvonult a vezetés

Szeptember 17-én, szombaton pompás őszi napsütésben landolt a Giustizia Debrecen repülőterén, az Epreskertben. Érkezéséről a város egyik meghatározó sajtóorgánuma, a Debreczen így számolt be A Giusta per l’Ungheria Debrecenben című cikkében:

„Mint poraiból megelevenedett Phönixmadár szállt a hatalmas gép, hogy újból életre keljen vele a nagy gondolat, amelynek szolgálatában dőlt ki a „ Justice for Hungary” és vele együtt a magyarság harcának két bajnoka: Endresz és Bittay. De a gép, a gondolat új életre kelt és megjelent a kék, tiszta égboltozaton, az új madár, amely ha más néven is, de újból hirdeti: »Giustizia per l’Ungheria«!”

A mintegy kétezer főnyi közönség lelkes és meleg fogadtatásban részesítette a gépet és pilótáját. A közönség soraiban helyet foglaltak a város prominens személyiségei. Így báró Vay László főispán, dr. Vargha Elemér helyettes polgármester, dr. Náhráczky Béla vármegyei főjegyző, dr. Rugonfalvy Kiss István egyetemi rektor és vitéz Siposs Árpád altábornagy vezetésével a debreceni helyőrség tisztjei is. Tíz óra előtt 5 perccel tűnt fel az impozáns repülőgép a város felett, néhány tiszteletkört írt le, majd simán leszállt a repülőtéren. A katonazenekar a Himnuszt játszotta, miközben gép elgördült a kordon előtt. A gépből kiszálló Kálmán László légügyi felügyelő tisztelgett báró Vay László főispán előtt, aki a következő szavakkal üdvözölte a kiváló pilótát: „Mint a magyar nemzeti feltámadás dicsőséges szimbólumát köszöntöm a Giustizia per l’Ungheriá-t abból az alkalomból, hogy Debrecenben az ősi hajdú földön is megjelent.

A szerencsétlen véget ért „Justice for Hungary” is a magyar élni akarás hirdetője volt, mert az a magyar elhatározás, amely az Óceán és az elemek hatalmával dacolni tudott, olyan teljesítmény volt, amely az első helyre állította. Mi nem, mint a technika diadalmas alkotását nézzük a Giustizia per l’Ungheriá-t, hanem mint annak a magyar feltámadásnak a hirdetőjét, amely feltámadásnak biztosítéka az is, hogy ma minden nemzet hirdeti a szükségét, első sorban a nemes olasz nép, amely az igazság szavát nem engedi elnémítani. Ez a gép az olasz baráti áldozatkészség és a magyar feltámadás záloga. Arra kérem a Mindenhatót, hogy a nagy olasz nemzet e nemes ajándékának minden útját segítse és áldja meg.” (Forrás: Debreczeni Képes Kalendáriom. 1933. 122.)

A beszédet követően az 1931-ben alakult Debreceni Sportrepülő Egyesület sportgépei és ejtőernyősei tartottak bravúros bemutatót.

– Topor István –

Üdözlet a Duce-nak

Kálmán László beszámolója alapján kiderült, hogy a gép 2 óra 7 perc alatt tette meg a Szombathely – Debrecen távolságot. Míg a Dunántúlon kedvező légköri viszonyok között repülhetett, a Hortobágy fölött kellemetlen szélviharba keveredet. Kísérőgépe el is tévedt és csak félórás késéssel landolt az epreskerti repülőtéren. Mielőtt a Giustizia folytatta volna útját Nyíregyházára, a pilóta átadta a Debrecen részére szóló postát, valamint felvette az ideiglenesen felállított postahivatal küldeményeit, köztük azt a több száz üdvözlőlapot, amelyet a debreceniek küldtek Mussolininek. Az ünnepség a Himnusz hangjaival ért véget és délután 3 óra körül a Giustizia felemelkedett, és folytatta útját Nyíregyházára.

