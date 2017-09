Munkaerőhiány a logisztikában

Az online vásárlás hazánkban is évről évre egyre népszerűbb. 2017-ben egy átlagos online vásárló már 11 alkalommal intézte vásárlását webáruházon keresztül. A szektor 18 százalékos növekedése messze meghaladja a hagyományos kiskereskedelem bővülési ütemét, ami természetesen a csomagszámok emelkedésében is megmutatkozik.

17 millió csomag

A gyors fejlődésnek köszönhetően a logisztikai folyamatok lekövetése is egyre nagyobb kihívást jelent, miközben az ünnepi szezon még csak most fog elindulni. Tovább súlyosbítja a helyzetet a futárcégeket is elérő, fokozott munkaerőhiány – derül ki a GKI Digital iparági jelentéséből. Az online kiskereskedelem dinamikus fejlődésének köszönhetően az elmúlt években megugrott a logisztikai szolgáltatók által kézbesített csomagok száma. A GKI Digital friss elemzése szerint a futárcégek tavaly több mint 17 millió rendelés kézbesítésében működtek közre és ez a szám idén is várhatóan 18-20 százalékkal fog emelkedni. Bár hazánkban is egyre népszerűbbek a logisztikai cégek által üzemeltetett átadópontok, a csomagok jelentős része – mintegy 12 millió – 2016-ban is egyenesen a címzetthez került kiszállításra.

Közelít a hajrá

A futárcégek számára hagyományosan az ünnepi szezon számít a legfontosabb és egyben legnehezebb időszaknak. Az éves csomagszámaik harminc-negyven százalékát a karácsonyt megelőző 2-3 hónapban kézbesítik a szolgáltatók. Ezt az időszakot az elmúlt három évben még tovább szűkítette – gyakorlatilag mindössze 3-4 hétre – az e-kereskedők által hazánkban is elterjesztett Black Friday (Fekete Péntek). Az ünnepi szezont indító, november végi péntek reklámozása egyébként tavaly már olyan méreteket öltött, hogy vásárlók tömegei tartották vissza októberi, novemberi költéseiket az elcsíphető akciós ajánlatok reményében. Az így koncentrálódó keresletet nem is tudták se a kereskedők, se a logisztikai cégek megfelelő tempóban úgymond lekövetni, így szinte mindenhol csúszások, torlódások voltak a küldemények kézbesítésben.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA