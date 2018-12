Múlt és jövő eljövetelei

– Vasárnap megkezdődik advent szent ideje, mely Krisztus eljövetelére való várakozást jelent. A régi időkben egy uralkodó eljövetelét futárok vitték hírül az embereknek és ez valódi örömhír volt számukra, mert a hatalmas, az előkelő közelített hozzájuk. Ez az örömhír, vagyis az evangélium. Jézusra azonban nem szabad úgy tekintenünk, mint egy régen eljött tanítóra, prófétára, Messiásra, vagyis nem szabad úgy készülnünk karácsonyra, hogy egy régi történetet eljátszunk és megünneplünk újból és újból – int Szabó Sándor, a Miskolc-belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora.

– A gyermekkorok karácsonyának „Jézuskája” igazi Szabadító a mai világban is. Ezért az éli meg adventet igazán helyesen és lelki módon, aki maga is várja, hogy Krisztus most is jön hozzánk. Vajon lesz-e találkozás, vagy csak megemlékezünk egykori eljövetelére? A múlt és jelen idejű advent mellett fontos a jövő adventjére is tekinteni. Krisztus ugyanis beszélt az Ő második eljöveteléről is, amelyre már nem finom ételekkel, díszes otthonokkal kell várnunk, hanem a szívet kell felkészíteni, mert az a találkozás sorsdöntő lesz életünkre nézve!

Bűnbánat

A lelkipásztor úgy véli, ezért fontos az adventi bűnbánat is, amelyre ma oly kevesen képesek. – Pedig mindannyian tapasztaljuk egyéni életünk Istentől való távolságát. A bűnbánat útja olyan, mint a pásztorok útja, akiket mindennapos munkájukban szólított meg az angyal, hogy tekintsenek fel Isten szabadító munkájára, amely éppen most, az ő idejükben valósul meg. Ez a szabadítás számunkra is jelen idejű. Családi nyomorúságaink, belső és külső békétlenségeink, hiábavalóságaink, szenvedélybetegségeink világából hív Isten: Íme, hozom szabadításom Fiam, Jézus Krisztus által. Elfogadod-e?

Valóban szent legyen!

– A karácsonyra való felkészülés tehát a lelkünkben történhet meg igazán és csak így lehetünk készek Szentestére, hogy az valóban szent, vagyis Krisztusnak adott, Krisztust középre helyező ünnep lehessen. Sokan lehangoltan mondják már Karácsony első napjának végén: „Olyan hamar elrepülnek ezek a napok.” Pedig Krisztus neve, Immánuel azt jelenti: velünk az Isten. Nem csak advent és karácsony idejére.

ÉKN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA