Mulatság, kibontott csokornyakkendőben

Nem oly rég volt, még egy hónapja sem, hogy a Lóci játszik zenekar bemutatta következő lemezének legújabb, videoklipes dalát, Szív-láb dob címmel, a közönség máris élőben részesülhet az élményből: a csapat a cívisvárosban játszik szombaton.

Felfedezetteknek járó díjjal

Csorba Lóci, a banda névadó frontembere a VAN című mozi filmzenéjével alapozta meg a közönség és a szakma figyelmét 2014-ben, ezt követte a Ki Mit Tube és a Cseh Tamás Program elismerése. 2015-ben megjelentették a „Hadd legyek arról híres…” című lemezüket, majd a Margaret Islanddel turnéztak közösen. 2016-ban fölényesen megnyerték a Veszprémi Utcazene Fesztivál közönségdíját – olvasható az együttes közösségi oldalán. A közelmúlt eseményeit felidézve arról is beszámoltak, hogy a 2017-es év elég jól indult a zenekarnak: január 1-én megjelent második lemezük, a Krokodil, majd márciusban megnyerték a Fonogram „Év Felfedezettje” címet, májusban pedig a Szigetes Fesztiválok rangadóján, a NagySzínPadon is ők végeztek az első helyen. – Aki egyszer elmegy egy Lóci-koncertre, az szinte egyből rajongóvá válik, és a kibontott csokornyakkendős csapat fellépésein, személyesen is átélheti a közönség, hogy milyen az, amikor a Lóci Játszik – fogalmaznak az ismertetőben.

Az is kiderült, nemhiába veszik az irányt a cívisváros felé: a csapatnak kellemes emlékei vannak a múltkori debreceni fellépésről. Mint írják, akkora buli volt a Roncsbárban legutóbb, hogy muszáj visszatérniük.

Szombat esti koncertjük vendége az Ažur zenekar.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA