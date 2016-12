Műfa vagy fafa legyen?

Hiszen a műfenyő nem más, mint egy kőolajszármazék, amit szerintem nem kis környezetkárosítás árán készítenek el. Hol is? Hát Kínában, tehát onnan ide kell szállítani, ami ugyancsak nem tisztítja a légkört. Különben is, a hazai forgalmazású karácsonyfákat itthon termesztik, és nem erdőnek, hanem karácsonyfának. Tehát nincs veszélyben a honi erdőállományunk. És más országokban is hasonló a helyzet. És ha már karácsony és környezetvédelem, akkor ne feledkezzünk meg az ajándékok csomagolásáról, a temérdek papírról. Aztán az év közben fel- és elhasznált csomagolóanyagokról. Hogy csak egyet említsek… Tehát, ha feltétlenül környezetet akarunk védeni, akkor nem biztos, hogy azt a karácsonyfa anyagánál kellene kezdeni.

– Kovács Zsolt –

Egyre többen keresik a lakást jól tűrő nemes fenyőket

Debrecen – Csúcsforgalom tapasztalható ezekben a napokban a karácsonyfaárusoknál.

