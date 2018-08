Mueller beleegyezett, hogy Trump írásban válaszoljon néhány kérdésre az orosz választási beavatkozásról – lapértesülés

Az újság információi szerint az elnök az elmúlt napokban jogászait sürgette, hogy jussanak megegyezésre a Mueller-bizottság hivatalával, hogy mikor ülhet le velük egy beszélgetésre. A The New York Times három, meg nem nevezett forrásra hivatkozva azt állítja: a jogászok a kockázatok miatt aggódva egyértelműen azt tanácsolják Trumpnak, hogy a vizsgálóbizottság egyetlen kérdésére se válaszoljon, az elnök azonban ragaszkodik hozzá, azzal érvelve, hogy tisztázni akarja magát. “Hisz abban, hogy meggyőzheti a vizsgálatot folytatókat” – írta a lap.

Robert Mueller, akinek munkatársai immár nyolc hónapja egyeztetnek Trump ügyvédjeivel egy esetleges interjúról, kedden éjjel újabb javaslatot juttatott el az elnökhöz. A javaslatban kitartott korábbi álláspontja mellett a felvetendő témákat illetően, ám a módszerben változást javasolt. Változatlanul arról kérdeznék ugyanis Trumpot, hogy előfordulhatott-e egyeztetés a munkatársai és oroszok között, valamint hogy már elnökként megpróbálta-e akadályozni az ezzel kapcsolatos vizsgálatokat. Mueller viszont abba beleegyezett, hogy egyes kérdésekre az elnök írásban adjon válaszokat, hozzátéve, hogy bizonyos ügyekben változatlanul személyesen szeretné faggatni őt.

Robert Mueller irodája nem kívánta kommentálni a The New York Times értesüléseit, a Fehér Ház szintén nem reagált. Rudolph Giuliani, Trumpnak az az ügyvédje, aki nemrégiben csatlakozott a jogászok csapatához, és kifejezetten az Oroszországgal kapcsolatos vizsgálatokkal foglalkozik, szerdán New Hampshire-ben újságíróknak azt mondta: még dolgoznak a Mueller-bizottságnak adandó válaszon.

– MTI –

