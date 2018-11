Mozgósított polgári védelmisek

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a védelmi mozgósítási gyakorlatra és továbbképzésre 285, debreceni lakóhellyel rendelkező, polgári védelmi kötelezettség alatt álló magyar állampolgárt hívtak be, 18 és 65 éves kor között járó férfiakat. Az előadáson ezután arról esett szó, hogy az egyén felelős a közösségért, ugyanakkor a közösség is felelős az egyénért.

Vagyis egy mindenkiért, mindenki egyért. Megelőzni mindig olcsóbb, mint a katasztrófa után újjáépíteni”

– fogalmazott Szeifert Imre. Hozzátette: sajnos akármennyire betartjuk a szabályokat, mindig történnek véletlenek, balesetek.

Sok pedagógus védelmis

A polgári védelmi szervezetek továbbképzése kapcsán azt közölte lapunkkal a katasztrófavédelem, hogy egy polgári védelmi szervezet több egységből tevődik össze. Létezik infokommunikációs, lakosságvédelmi, egészségügyi, logisztikai és műszaki egység. Csütörtökön a lakosságvédelmi egységbe tartozó tagok részére tartottak előadást.

Fotó: Derencsényi István

A képzésen részt vevők többsége 2013 óta tagja a szervezetnek, de új belépők is akadtak. A debreceni lakosokat egészségügyi alkalmasságuk, koruk és végzettségük alapján választották ki a feladatra. A lakosságvédelmi egységbe több pedagógust is behívtak. Ennek az az oka, hogy ha például a hideg téli időben fűthetetlenné válik egy egész társasház, gondoskodni kell az ott élők biztonságos, fűtött helyen történő elhelyezéséről és ellátásukról, hiszen lehet, hogy nem tud mindenki a rokonaihoz menni. Az elhelyezés történhet egy iskolában. Az ott dolgozó pedagógusoknak nemcsak helyismerete van, hanem végzettségükből fakadóan megfelelően tudnak bánni az emberekkel is.

OCs

Polgári védelmi behívót kaptak a Kölcseybe, 285-en Debrecen - Arra kíváncsiak, hogy a polgári védelmi szervezet tagjai mennyire állnak készenlétben. A legnagyobb közösségi oldal Debrecenben Hallottam csoportjában valaki egy olyan levelet osztott meg, mely szerint Debrecen polgármestere arra kötelezett egy helyi lakost, hogy november 29-én, 17 óra... Tovább a cikkhez

Katasztrófák idején számítanak a behívottakra Debrecen - A polgármester olyan helyben élő, elsősorban fiatal embereket jelöl ki, akik képesek a település védelméért tenni. Újabb információkat kaptunk a katasztrófavédelemtől annak kapcsán, hogy a legnagyobb közösségi oldal Debrecenben Hallottam csoportjában egy olyan levelet osztottak meg, me... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA