Mozgással is sokat tehetünk a fájdalom ellen

A Nyugdíjasok Országos Szövetségének szenior mozgásprogramja a mozgással járó fájdalom legyőzésében segíti az idősebb korosztályt! Ma Magyarországon a felnőttek kétharmada, míg a 60 év felettiek 80 százaléka él rendszeres fájdalommal, küzd valamilyen mozgásszervi megbetegedéssel. A porckopás, a hát-, derék- és láb-, valamint ízületi fájdalmak általános népbetegségnek számítanak, és sajnos ezek nem gyógyíthatók. A betegségek szinten tartása csak a testsúly csökkentésével, a szervezet rendszeres mozgatásával lehetséges, de a panaszok miatt jóval kevesebbet mozgunk a kelleténél. A rendszeres mozgásra nemcsak fizikailag, hanem szellemileg is szükségünk van. A rendszeres, megfelelő testmozgás ugyanis elősegíti az idegpályák „olajozását”, a koncentráció fejleszti az orientációs készséget.

Nem terheli az ízületet

– Első lépés a fájdalomcsillapítás. A mozgásszervi fájdalmakat érdemes külsőleg használatos gélekkel, krémekkel csillapítani. Ezek akár 12 órán keresztül megszüntetik a fájdalmat. Az idősek többsége sajnos még mindig úgy véli, hogy a klasszikus gyógyszerek hatékonyabbak a mozgásszervi fájdalmak ellen is, mint a helyileg használt egyéb készítmények. Ezért az edukáció e tekintetben nagyon fontos – mondta Juhász Eszter gyógytornász. A fájdalom megszüntetése mellett az is lényeges, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb mozgásformát. A könnyed séta, a kerékpározás, az úszás, az idősebbek számára kifejlesztett szeniortánc kímélik az ízületeket, és bárki, akár idősebb korban is gyakorolhatja őket. Ha valaki súlyosabb testi problémákkal küzd, érdemes gyógytornászhoz fordulnia.

