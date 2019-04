Mozgalmas héten emlékeztek az iskola névadójára Berettyóújfaluban

Egy egész héten át névadója emléke előtt tisztelgett a József Attila Általános Iskola. A több mint kétévtizedes hagyományra visszatekintő József Attila-hetet minden évben a költészet napja köré szervezik. A magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakjának szellemiségét erősítve a diákok a héten sikerélményt adó programokon vehettek részt.

Voltak a médiaközpontban is

Nyitóeseményként az intézményben tanuló összes diák együtt szavalta József Attila: Kertész leszek című remekét, ezzel útnak indítva a programsorozatot. Rajzokat az alsó tagozatosok készítettek, a nagyobbak olvasó és versmondó versenyen, a felsősök pedig irodalmi vetélkedőn mérettették meg magukat.

A hetet április 11-én 1905 méteres futással koronázták meg, emlékezve a magyar költő születési évére. A fiatalok az emléktabló készítésével a művészi képességeiket is kipróbálhatták. Emellett angol és német nyelvről is fordították József Attila költeményeit. Megvalósult az a terv is, hogy interaktívan, iskolán kívüli programokon is részt vegyenek a tanulók, így a város más intézményeibe is ellátogattak a diákok. Betekintést nyerhettek például a kulisszák mögé a Berettyó Kulturális Központ Médiacsoportjának munkájának megismerése közben. Egy rendhagyó médiaórán Kogyilla Zsolt médiacsoport-vezető mutatta be a Berettyó Televíziót és a Bihari Hírlapot. Kurtán Mónika igazgató a hétről úgy szólt, a tanév során folyamatosan megjelenik József Attila irodalmi tevékenysége, a költő nevével fémjelzett szavalóversenyt pedig több alkalommal is szerveznek óvodásoknak és más települések diákjainak.

