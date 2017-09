Motoros baleset és vonatgázolás miatt szóltak a szirénák Hajdú-Biharban

A mentők pénteken 187, szombaton és vasárnap 140-140 feladatot láttak el. Ezek között volt betegszállítás, illetve rosszullét miatti hívás is. Mindemellett pénteken a debreceni Huszár Gál utcában egy könnyű sérültet láttak el, amikor személygépkocsi és motoros ütközött. Szombaton reggel Derecske és Debrecen között egy személyautó felborult, itt is egy könnyű sérültet kellett megfigyelniük. Este Debrecen és Józsa között a vonat gyalogost gázolt, ekkor már súlyos sérültről kellett gondoskodniuk. Vasárnap éjjel 1 óra körül Nyírmártonfalva és Nyíracsád között szintén egy autó borult fel, ekkor is a mentők segítettek a járművezetőnek.

Heten sérültek meg egy debreceni balesetben Debrecen - Baleset történt szombat este 10 óra körül az Egyetem sugárút és a Füredi út kereszteződésében, többen megsérültek. Egy férfi haladt az általa vezetett Suzukival az Egyetemen sugárúton az Ibolya utca felől az Egyetemr tér irányába, amikor a Füredi úti kereszteződésnél nem adta meg az el...

A Hajdú-Bihar megyei rendőrök az elmúlt 24 órában 3 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek, amelyek közül 2 súlyos és 1 könnyű sérüléssel végződött. A szolgálatot ellátó állomány 9 személyt fogott el, akik közül 6 főt bűncselekmény elkövetésén értek tetten, míg 3 főt a velük szemben érvényben lévő körözés alapján. A rendőrök 7 személyt állítottak elő, köztük 3 főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés 11 esetben történt.

Tűz ütött ki egy hajdúböszörményi lakóházban Hajdúböszörmény - Egy hatvan négyzetméteres, egyszintes lakóház födémje izzott és füstölt Hajdúböszörményben, szombat délelőtt. Az épületet nem lakták, előszobájában öt méhkaptárt és egyéb használati tárgyakat tároltak. A házban robbanás is történt, ami miatt kitörtek a nyílászárói.

A katasztrófavédelem munkatársainak csendes hétvégéjük volt, vasárnap egy tévesen riasztó tűzjelző készülékhez vonultak ki Hajdúszoboszlón.

