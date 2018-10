Motolla szüreti mulatság

Szüreti mulatságot tartottak a debreceni Homokkerti Közösségi Házban szombaton. A program keretében szőlőt préseltek, mustot-, termésbábokat készítettek, nemezeltek, vesszőt fontak, bőröztek, festettek, rajzoltak, szüreti játékokat játszottak, meséket mondtak, gyermek táncházat rendeztek. Bárdosi Ildikó és Molnár Miklós bordalokat tanított. Az este folyamán rendezték meg a szüreti bált, ahol a talpalávalóról Molnár Miklós zenekara gondoskodott. Fellépett a hajdúszoboszlói Csergető Néptáncegyüttes.

A természettel összhangban

– A Motolla Egyesület tagjai a természet mozgását figyelve igyekeznek megélni azokat a nagy ősi gesztusokat, jelképeket, amelyeket elődeink is átéltek. Ezek Debrecenben manapság nagyon hiányoznak – jelentette ki Buka László, a Szüreti Mulatságot szervező Motolla Egyesület alapítója, festő-tanár. Hangsúlyozta, hogy nemcsak homokkerti tagjaik vannak, hanem Debrecen távolabbi részeiből, sőt még például Nyíregyházáról, Létavértesről is járnak hozzájuk.



Fotók: Molnár Péter

Ragaszkodni a földhöz

Marusákné Kovács Brigitta kislányával délután érkezett a programra. Elmondta: azért szokott minden évben eljönni a szüreti mulatságra, mert fontosnak tartja a hagyományőrzést, aminek egyre nagyobb a jelentősége a XXI. században. – A mai gyerekek ugyanis mind kevesebb helyen kapják meg azt, ami az életben igazán fontos. Nem szabad elszakadni a földtől. Értékeinkből vigyünk át a túlsó partra is – fogalmazott.

Kinyitni a világot

Egy nevét titokban tartó anyuka, aki 8 éves kisfiával jött arról beszélt a kézműves foglalkozáson, hogy a népi hagyományokat a gyermekeknek is meg kell ismerniük. Úgy vélte, hogy a mai világ, – főleg a nagyvárosokban – egyre jobban eliparosodik, elszemélytelenedik. – A kicsik logikájának, kézügyességének fejlődéséhez viszont szükséges az ilyesmi. Itt olyan dolgokat látnak, hallanak, amit már mi felnőttek is elfelejtettünk – jelentette ki. Azt is elárulta, hogy ezért a rendezvényért szinte az egész várost átutazták, a Tócóskertből jöttek és jönnek máskor is, rendszeresen.

OCs

VISSZA A KEZDŐOLDALRA