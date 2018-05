Jövőre ünnepli fennállás 40. évfordulóját a Tádé Néptáncegyüttes, melynek táncosai a város kulturális életének meghatározó résztvevői. A Muszka János Alapítvány szervezésében a május 12-ei gálaműsoron az óvodás, általános iskolás, valamint ifjúsági és felnőtt csoport tagjai álltak színpadra, hogy bemutassák legszebb koreográfiáikat. A „Most rúgjon a sarkad szikrát” című műsorban a népzene kedvelő közönség a néptánccsoport új moldvai táncát is láthatta, melyet a Nemzeti Tehetség Program keretében hívtak életre, s most mutatták be a támogatással megvásárolt szűrt is, melyet a püspökladányi szűrkészítő, Csibi Gyuláné és lánya, Soós Kálmánné készített.

– Négy jubiláló táncosunk volt az idén, amire külön nagyon büszke vagyok. Hegedűs Boglárka és Gali Tamás tíz éve, Smidróczki Nikoletta és Smidróczki Norbert hat éves koruk óta, immár tizenöt éve táncolnak a Tádéban – mondta Koloszár Erzsébet néptáncpedagógus, a Muszka János Alapítvány elnöke.

Fotó: Lévai Péter

A táncosok nyáron sem akasztják szögre a cipőiket, mozgalmas időszak előtt állnak. Az Alapítvány ötödik alkalommal rendez nemzetközi néptánctalálkozót Püspökladányban, továbbá Erdélyben és Horvátországban is színpadra állnak a tádésok, és több környékbeli rendezvényre és fesztiválra is kaptak már meghívást.

– Kiss Dóra –

