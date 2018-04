Most nem jött össze az újvárosi bravúr

A két NB II-ből feljutó együttes csapott össze szombaton a Pancho Arénában. A Balmaz Kamilla Gyógyfürdő, és a Puskás Akadémia rendre szoros, parázs mérkőzéseket játszik egymás ellen már hosszú ideje. Georges Leekens szövetségi kapitány a múlt héten is a Balmazújváros meccsét választotta, hogy megtekintse élőben, és most is ott ült a páholyban.

Első NB I-es gólja

Rögtön akadt is látnivalója bőven a mesternek, hiszen nagy helyzetekkel indult a találkozó. Illetve egy rendkívül furcsa újvárosi összeállítással. A két csatár (Erdei, Kamarás) igazából csak ki lett nevezve erre a posztra, hiszen középpályások. De ha már ott voltak, tették a dolgukat. A tizenhatodik percben ugyanis Vajda tálalt gyönyörűen jobbról Erdei elé, aki tizenöt méterről kapura zúdította a labdát, ami a jobb felsőben kötött ki. Erdei Carlo, a Haladás ellen már kapott hat percet Horváth Ferenctől, második élvonalbeli mérkőzésén már kezdő volt, s góllal hálálta meg. Öt percre rá már jött is a Puskás egyenlítése, bár Horváth újra tizenegyest hárított, a kipattanót már nem hibázta el Knezevic. Közben, ha Kamarás góllal fejez be egy támadást, nem biztos, hogy fel tud állni a PAFC. Így viszont sikerült Pintér Attila tanítványainak, s kerekedett ebből egy igazán jó kis első félidő.

Védekező játékosok elől

A szünet után érezhető volt a játékosokon a fáradtság, még talán a nyárias meleg is, kicsit leült az összecsapás. Ahogy lenni szokott, elindultak a cserék mindkét oldalon. Csakhogy a Balmazújvárosnál a sok sérült miatt nem volt könnyű a vezetőedző helyzete, ugyanis 1–1-es állásnál sem tudott igazi, vérbeli csatárt becserélni. Elöl a cseréket követően egy védekező középpályás (Batarelo), és egy klasszikus belső védő (Jagodics) támadott a hajdúságiaknál.

Pintér Attila viszont tudott élni a kispadja nyújtott lehetőséggel, és a cseréinek köszönhetően meg tudta fordítani a Puskás Akadémia a találkozót. Radó pontosan érkezett középen egy bal oldali beadásra, belepöckölt a labdába, s az eredményjelző már 2–1-et mutatott. A hátralévő tíz percet is végig támadta a Balmaz, sőt az utolsó szöglethez még Horváth László is felfutott, de kontrázhatott a Puskás, aminek gól lett vége, s így Diallo beállította a 3–1-es végeredményt. Ezzel a Balmazújváros visszacsúszott a kieső zónába.

A tények

Puskás Akadémia–Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 3–1 (1–1)

Felcsút, Pancho Aréna, 783 néző

v.: Berke (Varga Zs., Kóbor – Vad II., Nagy R.)

Puskás Akadémia: Hegedűs L. – Osváth, Hegedűs J., Spandler, Trajkovszki – Molnár G. (Diallo, 64.), Szakály P. (Zsidai, szünetben), Balogh B., Perosevic (Radó, 74.) – Henty, Knezevic. Vezetőedző: Pintér Attila

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Horváth L. – Habovda, Rus, Tamás L., Uzoma – Vajda S., Sigér D., Majszuradze (Kónya, 84.), Haris – Kamarás (Batarelo, 70.), Erdei (Jagodics B., 70.). Vezetőedző: Horváth Ferenc

Gól: Erdei (0–1) 16., Knezevic (1–1) 21., Radó (2–1) 80., Diallo (3–1) 96. percben

Sárga lap: Szakály P., Erdei, Tamás L., Zsidai, Diallo, Vajda S.

Mesterszemmel

Horváth Ferenc: Szakmáról nehéz beszélni az előzmények tudatában. Ennek ellenére büszke vagyok a csapatomra, megvalósítottuk, amit szerettünk volna. Olyan közösségünk van, ahol mindenki tudja, hogy mennyivel tartozik a klubnak és a városnak, így emelt fővel küzdünk tovább a bennmaradásért.

