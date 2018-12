Most komolyan, az tényleg ő? – Színészek, akik korábbi filmjük remake-jében is feltűntek

Ricki Lake, Hajlakk, 1988 és 2007

Fotó: Bright Side / New Line Cinema

Az 1988-as mozi főszereplője, Tracy az új változat legvégén tűnik fel, amint épp nézi az utolsó előadást. A karakter arca ugyan némileg megváltozott, de a haja ugyanaz.

Jerry Stiller, Hajlakk, 1988 és 2007

Fotó: Bright Side / New Line Cinema

Jerry Stiller játszotta Tracy édesapját a korábbi filmben, 2007-ben pedig butiktulajdonosként tért vissza a képernyőre, aki Tracyt szerette volna felfogadni saját szóvivőjének. Egy cseppet sem változott a 19 év alatt.

Bill Murray, Szellemirtók, 1984 és 2016

Fotó: Bright Side / Columbia Pictures Industries

Az 1984-es filmben Murray játszotta az egyik főszereplőt, Dr. Peter Venkmant. A női főkarakterekkel leforgatott remake-ben viszont már szkeptikusabb figurát alakít, aki keresztbe szeretne tenni a szellemirtók csapatának.

Dan Aykroyd, Szellemirtók, 1984 és 2016

Fotó: Bright Side / Columbia Pictures Industries

Dr. Raymond Stantz figurájából taxisofőr lett az újrázásban. Aykroyd mindössze rövid ideig szerepel a 2016-os verzióban, de így is kapott egy humoros jelenetet: nem akarja elfuvarozni az egyik szellemirtót, és közben meg is ismétli az eredeti film betétdalának híres sorát: “I ain’t afraid of no ghosts” (vagyis “nem félek a szellemektől”).

Gene Barry és Ann Robinson, Világok harca, 1953 és 2005

Fotó: Bright Side / Paramount Pictures

Steven Spielberg 2005-ös filmje valójában remake: a korábbi változatot 1953-ban mutatták be, a magyar nézők pedig Világok háborúja néven is ismerhetik. A 2005-ös moziban szereplő Rachel és Robbie nagyszüleit Gene Barry és Ann Robinson játssza – azaz az előző film Dr. Forresterje és Sylviája.

Charlton Heston, A majmok bolygója, 1968 és 2001

Fotó: Bright Side / 20th Century Fox

Valószínűleg nincs olyan filmrajongó, aki ne emlékezne rá, hogy George Taylor 1968-as filmjében Charlton Hestoné volt a főszerep. A színész a 2001-es változatban is feltűnik, ő alakítja ugyanis Thade-et, Zaius apját.

Linda Harrison, A majmok bolygója, 1968 és 2001

Fotó: Bright Side / 20th Century Fox

Harrison Novát játszotta az 1968-as moziban, 2001-ben pedig fogvatartottként láthatjuk viszont, akit éppen Ape City-be visznek. Külön érdekesség, hogy a nő nem beszél a filmben, Nova karaktere ugyanis szintén néma volt a ’60-as években készült eredetiben.

Angie Dickinson és Henry Silva, Ocean’s Eleven, 1960 és 2001

Fotók: Bright Side / Warner Bros.

Steven Soderbergh 2001-es klasszikusa, a többek között George Clooney és Brad Pitt főszereplésével készült Ocean’s eleven – Tripla vagy semmi valójában szintén újrafeldolgozás. Az eredetit 1960-ban mutatták be hasonló angol címmel, a magyar mozirajongók viszont jobbára A dicső tizenegy néven találkozhattak vele. Az eredeti színészgárda tagjai közül sajnos nem sokan érhették meg a 2001-es újrázást, így abban mindössze Dickinson és Silva kapott szerepet a régiek közül. Az 1960-as filmben előbbi alakította Danny Ocean feleségét, Beatrice-t, utóbbi pedig egy Roger Corneal nevű karaktert. A Soderbergh-változatban mindketten egy bokszmeccs nézői között tűnnek fel.

James LeGros és Bojesse Christopher, Holtpont, 1991 és 2015

Fotók: Bright Side / 20th Century Fox / Alcon Entertainment

Az eredeti film rablói csak rövid ideig szerepelnek a 2015-ös filmben. Azóta már az ellentétes oldalon állnak, ugyanis FBI-ügynök lett belőlük.

Leonard Nimoy, Star Trek, 1979 és 2009

Fotó: Bright Side / Paramount Pictures

A legendás sci-fi-saga Spockja meglepetésre a 2009-es remake-ben is visszatért, és ami még jobb, ott is Spockot játszotta. És mivel az új verzióban a karaktert – némileg fiatalabb változatban – Zachary Quinto vitte vászonra, Nimoy a jövőbeli Spockként brillírozhatott.

Marc McClure, Nem férek a bőrödbe, 1976 és 2003

Fotó: Bright Side / Walt Disney Pictures / Walt Disney Productions

McClure Annabel szomszédját, Borist játszotta a korábbi változatban (a filmet itthon Bolondos péntek címen érdemes keresni), az újban pedig egy hasonló nevű postást alakít. Nem biztos, hogy a két karakter egy és ugyanaz, de az egybeesés több mint érdekes.

Patty McCormack, Elátkozottak gyermekei, 1956 és 2018

Fotó: Bright Side / Warner Bros. / Lifetime

McCormack egy Rhoda nevű gyilkos kislányt alakít az 1956-os eredeti filmben, a 2018-as Rob Lowe-féle feldolgozásban pedig a gyilkos pszichiáterét játssza. A karakter egyszer azt mondja Emmának: “a te korodban én is pont ugyanezt tettem” – valljuk be, ez elég jól elsült visszakacsintás.

