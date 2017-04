Most is ÉPEN!

Nyolcadik éve teremt lehetőséget a DEHÖK Egészségügyi Bizottsága a Debreceni Egyetem hallgatóinak egészségi állapotuk felmérésére. Április 3-6. között a Műszaki Karon, a Főépület Díszudvarán, majd a zárónapon a Böszörményi úti campuson várják az egyetemi polgárokat a szervezők. Ezúttal is a hallgatói igényeknek megfelelően állították össze a szűrések kínálatát a bizottság tagjai. A prevenciós egyetemi napok keretében vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérés, dietetikai tanácsadás, szemészeti- és ortopédiai vizsgálat, valamint fogászati szűrés is szerepel az elérhető vizsgálatok között. Idén a szakemberei mellett az egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központja és a Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete is segíti a munkát, sőt idén külföldi orvostanhallgatók is részt vesznek a szűrések elvégzésében.

A tavalyi évhez hasonlóan most is külön standot biztosítanak a szervezők a Holnapom Egyesület számára, akik önvizsgálati technikákat mutatnak be, és a mellrákszűrés fontosságára hívják fel az egyetemisták figyelmét.A DEHÖK Egészségügyi Bizottsága kiemelt feladatának tekinti a véradás népszerűsítését. Ezét a rendezvény során április 5-én külön alkalmat is biztosítottak a véradásra a főépületben. A hallgatók ezzel a nemes gesztussal nemcsak 3 életet menthetnek meg, hanem támogatják intézményüket is az Országos Felsőoktatási Véradóversenyben.

– Céljaink nem változtak. Szeretnénk az egyetemisták figyelmét felhívni az egészséges életmódra, és a szűrések segítségével a veszélyekre is. Látható, hogy a hallgatókat egyre jobban foglalkoztatja a kérdés, hogy mennyire egészségesek. Sőt a legfontosabb kérdésük, hogy hogyan tudnak javítani az eredményeiken, természetesen ebben is segítünk nekik – fogalmazott Horváth Lilla, a DEHÖK Egészségügyi Bizottságának tagja.

A szűrések április 6-án a Böszörményi úti campuson folytatódnak.

