Most akkor lehet télen futni vagy sem?

– Az egészséges életmód és a testi-lelki egyensúly eléréséhez nélkülözhetetlen, hogy télen is sokat legyünk szabad levegőn – tanácsolja Borbély Attila, a Debreceni Egyetem Sportgazdasági és -menedzsment Tanszékének vezetője.

A hidegebb hónapokban könnyebben felszaladnak a plusz kilók és nem csak az ünnepi vacsorák miatt. A szervezet hideg elleni természetes védekezőképessége mellett, ilyenkor nagy a kísértés arra, hogy ne mozduljunk ki a meleg szobából.

– A test rugalmasságának, fiatalságának megőrzéséhez elengedhetetlen a sportolás, sokat kell nyújtani, lazítani az izmokat. Fagyos időben kiváló alternatívák lehetnek a teremsportok, de ne riadjunk vissza a mínuszoktól sem – javasolja a sportszakember.

Borbély Attila szerint a téli sportok és kirándulások rendkívül jó lehetőséget adnak még hidegben is a testedzésre. Annak ellenére, hogy hazánk időjárási sajátosságai jelentősen korlátozzák a hóhoz, jéghez kötött mozgást, a korcsolyázás, a síelés és a jégkorong is egyre népszerűbb sportágak.

Fotó: unideb.hu © Fotó: unideb.hu

A tanszékvezető 3-4 éves kortól kezdve az életkor felső határáig, mindenkinek ajánlja a síelést, a mozgásélményen túl, a környezetváltozás áldásos hatása miatt is, így arra biztat: akár felnőttkorban is érdemes megtanulni síelni. Annak ellenére, hogy hazánk nem sínagyhatalom, kiváló magyar oktatóktól sajátíthatjuk el az alapszabályokat. A Debreceni Egyetem testnevelő szakán például olyan komplex képzést kapnak a hallgatók, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy téli sportágakban is képesek legyenek szakvezetői, edzői tevékenységet folytatni.

Hazánkban az egyik legkedveltebb mozgásforma a futás, ám arról, hogy télen ajánlott-e szabadban futni, még szakmai körökben is megoszlanak a vélemények. Vannak, akik plusz 5 Celsius fok alatt már nem javasolják, mások viszont kellő felkészülés, bemelegítés és a terep sajátosságainak megfelelő futócipő, réteges öltözet mellett a mínusz 7-8 fokban való futást is elfogadhatónak tartják.

– Alapvetően a hideg nincs rossz hatással az izomzatra és fél- vagy egyórás szabad levegőn való sportolás során az ízületek kifázásától sem kell tartanunk. A havas sportok kifejezetten jót tesznek a szervezetnek, de a bemelegítésre ilyenkor jobban oda kell figyelni. A fagyos időben a kihűlt izomzat felmelegítéséhez legalább kétszer annyi időre van szükség, mint máskor – figyelmeztet Karácsonyi Zoltán, a Debreceni Egyetem Sportdiagnosztikai, Terápiás és Életmód Központjának igazgatója. A Klinikai Központ ortopédsebész és traumatológia szakorvosa szerint a téli sportok veszélyei leginkább a felkészülés hiányában, a bemelegítés elhanyagolásában és a figyelmetlenségben rejlenek.

– Télen jelentősen több a térdsérülés, a csukló- és alkartörések száma. Gyakoriak a kereszt- és oldalszalag sérülések és a porcleválás. Ilyenkor négyszer-ötször több keresztszalagpótlást és artroszkópiát, azaz ízülettükrözést végzünk, mint máskor – fogalmaz a szakember.

Karácsonyi Zoltán tapasztalatai szerint ebben az időszakban az ütközésekből és az esésekből származó balesetek fordulnak elő a leggyakrabban. Ehhez sok esetben a melegedőkben elfogyasztott alkohol is hozzájárul. Hozzáteszi: a síterepek, szánkó- és korcsolyapályák érthető módon nagyon vonzóak a sportszeretők számára, de az izomzatot megfelelő edzettségi állapotba kell hozni, az alkoholt pedig mellőzi kell, hogy elkerüljük a sérüléseket.

– unideb.hu –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA