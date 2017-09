Most a Loki sikeréért küzd

Megkezdi bajnoki szereplését az új szezonban a DVSC-TVP csapata: nem is akármilyen meccsel indul az idény a lokisták számára, hiszen egy előrehozott találkozót vívnak meg elsőként, méghozzá a Győr ellen. A felek szombaton 18.45-től feszülnek egymásnak a Rába-partiak otthonában (élő M4 Sport).

Még május közepén derült ki, hogy a 20 esztendős Hársfalvi Júlia egy évre kölcsönbe érkezik a Debrecenhez, méghozzá a BL-győztes Győri Audi ETO-tól. Kíváncsiak voltunk, a balszélső milyen érzésekkel várja az összecsapást.

Nem zaklatja fel

– Furcsa ez a helyzet, hogy éppen a Győrrel szemben kezdünk, de az élet így hozta. Különösebben nem zaklat fel ez a mérkőzés, én most a Lokiban játszom, a jelenlegi csapatom sikeréért harcolok, ez a találkozó is ugyanolyan lesz, mint a többi. Ezzel együtt jó érzés lesz Győrben pályára lépni, ott mindig jó a hangulat, ugyanakkor már megtapasztalhattam, hogy Debrecenben is odateszik magukat a szurkolók – fogalmazott Hársfalvi. Mint kiderült, nyilván érdeklődtek nála korábbi csapattársairól, ám azért nem szabad elfelejteni, hogy számukra igazán a Kecskemét ellen indul majd a pontvadászat.

Arról is érdeklődtünk, eddig milyenek a benyomásai új együtteséről a fiatal kézisnek.

Remekül érzem magam a városban, emellett pedig a lányokkal is jól kijövök, illetve a szakmai stáb is mindent megtesz a sikerért. Hasznos volt a felkészülésünk, keményen dolgoztunk, hogy jó fizikai állapotba kerüljünk, és összeérjünk. Úgy érzem, egyre jobb formát mutatunk, ez a brigád nem egy meglepetést fog még okozni ellenlábasainak.”

A derbiről biztosan hiányozni fog Karina Jezsikava, akinek makacs sérülése nem jött teljesen rendbe, ezért Oroszországba utazott egy speciális gyógykezelésre.

A Loki jövő szombaton a Kecskemét otthonában vizitál, majd első hazai bajnokiját, a Hódosban szeptember 15-én, pénteken 18 órától vívja a Siófok ellen.

