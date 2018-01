Móré Mihály-emlékkiállítás lesz az Újkertben

Móré Mihály festő-, grafikusművész 1924-ben született Debrecenben és ugyanitt halt meg 1997-ben. A Derkovits Kollégiumban tanult 1948–1949-ben. A Képzőművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait 1949–1953 között, ahol mesterei voltak: Fónyi Géza, Konecsni György, Koffán Károly, Szőnyi István. 1955-től Debrecenben élt és dolgozott, élete végéig erősen kötődött a városhoz. Jellegzetes mozgásával, karakterével, humorával különleges figurája volt Debrecen kulturális életének. Különleges barátságot ápolt számos művésszel, többek között Simor Ottóval, Hofi Gézával, Latinovits Zoltánnal. Festményeit, grafikáit számos megyei és országos kiállításon mutatták be. Munkái külföldre is eljutottak. 1956 kitörölhetetlen nyomott hagyott életében, amely több munkájában is megjelenik. Munkássága elismeréséül Csokonai-díjban részesült.

A mostani kiállítás anyaga a hagyaték egy része, amit az alkotó özvegye Tariska Eszter ajándékozott a városnak a művész halála után. A tárlatot az alkotó halálának 20. évfordulója alkalmából rendezik meg. A közel 30 db rézkarc, linómetszet és tusrajz mellett gyerekkori rajzok, fotográfiák is szerepelnek a kiállításon.

– Debreceni Művelődési Központ –

