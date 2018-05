Mónus ismét meghódította Törökországot

A távlövő íjászok 50 fontos húzóerőre korlátozott kategóriáját ezúttal is jelentős fölénnyel nyerte a hajdúnánási Mónus József, egy általa készített 1500 éves szkíta íj erre a versenyre újjá épített íját használva. Törökországban ennek a megmérettetésnek nagy hagyománya van, egykor az uralkodók is kedvelték és gyakorolták a távlövést. A bajnokok tiszteletére emlékoszlopokat emeltek, amik ma is fellelhetők a város különböző pontjain.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA