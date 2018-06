Montenegrói szakembereket oktatnak Debrecenben

A PH-ELIM projekt célja, hogy a népegészségügyi területeken (népegészségügy, egészségügyi menedzsment és közgazdaságtan, egészségügyi jog és népegészségügyi informatika) tantervek és képzési programok javítása és korszerűsítése révén szélesítse a montenegrói oktatási rendszer népegészségügyi fókuszú képzéseinek spektrumát.

A montenegrói felsőoktatási intézményekben dolgozók kompetenciáinak bővítésére a projekt keretében már több képzést is kidolgoztak és végrehajtottak a fejlesztést támogató konzorciumi partnerek, köztük a debreceni Népegészségügyi Kar munkatársai. A Debreceni Egyetem mellett a képzésfejlesztésben részt vesz még a Heidelberg University, a University of Innsbruck és a Kapodistrian University of Athens.

A bizonyítékokon alapuló népegészségügyi képzésen (Evidence-based public health training) a Megelőző Orvostani Intézet oktatói: Ádány Róza egyetemi tanár, valamint Sándor János docens, Ádám Balázs docens, Nagy Attila tanársegéd és Varga Orsolya adjunktus tartanak előadásokat a montenegrói intézményekből (Institute of Public Health, Ministry of Health, University of Montenegro, University of Donja Gorica) érkezett szakértők részére.

