Mongol intézménnyel karöltve indít kettős diplomát adó képzést a Debreceni Egyetem

Mongólia gazdasága a mezőgazdaságra és a bányászatra épül, de a vidéki lakosság jelentőse része még mindig állattartásból, illetve nomád pásztorkodásból él. A leendő magyar és mongol agrárgazdasági szakemberek kapcsolatépítését, illetve az ázsiai ország gazdaságfejlesztését szolgálja az a megállapodás, melyet a Debreceni Egyetem és a Mongolian University of Life Sciences kötött július 20-án a Böszörményi úti campuson. Az együttműködés értelmében 20 magyar és 20 mongol hallgató szerezhet kettős diplomát az ulambatori intézmény MBA (Master of Buisness Administration) szakán, valamint a debreceni Gazdaságtudományi Kar vállalkozásfejlesztés mesterszakán tanulók közül.

A Debreceni Egyetem nagyon széleskörű kapcsolatokkal rendelkezik a világban, köztük Mongóliával is, de ez eddig nem volt igazán aktív. Ezzel a kettős diplomával a mongol gazdaságban jelentkező kérdésekre tudunk európai típusú választ adni.”

– A Debreceni Egyetem iránt egyébként folyamatos az érdeklődés az ázsiai országból, hiszen jelenleg is tanulnak mongol doktoranduszok és MSc-hallgatók a cívisvárosban – tájékoztatott Jávor András rektori főtanácsadó.

A két egyetem között több mint 10 éve áll fenn kapcsolat, de a két ország távolsága miatt eddig csak kevesen jutottak el a partnerintézménybe tanulni. A most aláírt megállapodás ennek adhat lendületet.

– Állami egyetemünket az 50-es években alapították, 9 ezer hallgatónk van, és az országban egyedül mi foglalkozunk agrárökonómiával – hangsúlyozta Mashir Erdenebayar, a Mongolian University of Life Sciences elnökhelyettese, majd hozzátette:

Azt gondoljuk, hogy mi már a program indulásakor ki tudjuk használni a maximális, 20 fős hallgatói létszámot, és reméljük, hogy oktatói csereprogramokra is lehetőség lesz a jövőben.”

A vállalkozásfejlesztési mesterszakhoz kötődően ez már a második kettős diplomát adó képzés, hiszen 2011 óta a finnországi JAMK University of Applied Sciences intézményével is létezik már egy hasonló megállapodás. A Debreceni Egyetemen (annak jogelődében, a Debreceni Agrártudományi Egyetemen) 1989-ben kezdődött az MBA képzés az AGRIMBA nemzetközi hálózat részeként. Az AVA kongresszus az AGRIMBA legmagasabb szakmai és tudományos rendezvénye, melyet kétévente rendeznek meg a hálózat egy tagjánál, ezúttal – immár második alkalommal – a Debreceni Egyetemen június 19-24. között.

– Ennek a világon egyedülálló hálózatnak 25 partnerintézménye és 11 aktív MBA-programja van Ázsiától Amerikáig. Ezen túl saját akkreditációs lehetőséggel, oktatási anyaggal és egy önálló tudományos lappal is rendelkezik, amely most ünnepli 10 éves fennállását. A tanácskozás központi témája most az amerikai elnökválasztás és a Brexit, illetve azok gazdaságpolitikai, valamint agrárpolitikára történő hatása lesz, de megvitatjuk többek között azt is, hogyan jelenik meg a fogyasztók ökológiai lábnyoma az európai szintéren – sorolta Nábrádi András, a DE GTK Gazdálkodástudományi Intézetének igazgatója, a kongresszus szervezője.

Az angol nyelvű tanácskozáson 12 ország több mint 60 szakembere vesz részt. A szekcióüléseken az az alkalmazott ökonómia, a menedzsment-informatika, a pénzügy-számvitel, a vidékfejlesztés, a turizmus-sportmenedzsment, valamint a kereskedelem-marketing témakörökben tartanak előadásokat.

