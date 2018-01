Móna Imre a DVSC színeiben folytatja

Móna pályafutásának újraindulását egyúttal a válogatottnál is figyelemmel kísérik majd, hiszen a látványos, megalkuvást nem tűrő, őszinte bunyót bemutató sportoló produkciójára mindig vevő a közönség.

Visszatérésének híre tavaly decemberben robbant. A magyar országos bajnokságon mindenkit lepüfölt, még azokat a fiatal versenytársakat is, akiknek fogalmuk sem volt róla, hogy ki is ő pontosan. Pedig nem arról van szó, hogy Móna öreg, egyszerűen csak korán szögre akasztotta a kesztyűket. Pályafutását nem sokkal azután szakította meg, hogy szinte még tinédzserként megnyerte a felnőtt magyar ob-t. Az idén 28. életévét töltő Móna Imrében tehát még rengeteg a potenciál, és ezt a decemberi versenyen is bebizonyította, hiszen csaknem 8 év kihagyás után ezüstérmet szerzett.

A 62. Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Emlékverseny (amely a szakma szerint az Európa-bajnokság utáni második legerősebb nemzetközi férfi torna a kontinensen) hivatalos nevezési határideje még nem járt le, ezért pontos névsorral még nem szolgálhatunk, de annyi bizonyos, hogy Móna üde színfoltja lesz a félnehézsúly mezőnyének február 6-11. között Debrecenben.

– dvscboxing.hu –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA