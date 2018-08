Molnár: szép volt, jó volt, elég volt

Befejezi pályafutását a DEAC kosárlabdacsapatának csapatkapitánya, Molnár András. A közönségkedvenc bedobó még első debreceni időszaka alatt került be a válogatottba 2005-ben, és 65 alkalommal lépett pályára a címeres mezben. A Szolnoki Olajjal bajnoki címet is ünnepelő játékos két éve tért vissza a cívisvárosba, vezetésével a DEAC feljutott az első osztályba, majd a mögöttünk álló szezonban meg is őrizte tagságát az A-csoportban – írja a Deacbasket.hu.

Nincs undora

A rutinos játékos tavaly az alapszakaszban egy kivétellel az összes mérkőzésen Berényi Sándor rendelkezésére állt, ráadásul 25 fellépésből 17-szer kezdőként. A középszakaszban az új érkezők miatt már kevesebb játékperc jutott neki, de így is nagyon hasznos tagja volt az A-csoportos tagságát meghosszabbító csapatnak.

Szép volt, jó volt, elég volt. Nincs kosárlabdaundorom, nem utálom a kosárlabdát, most is nagyon szívesen nézek kosármeccset, de tényleg elég volt.”

Magas szinten már biztos, hogy nem fogok kosárlabdázni, azonban azt nem tudom kategorikusan kijelenteni, hogy nem fogok mondjuk egy városi bajnokságban, egy baráti társasággal játszani. Az életemben nemrég kaptam egy új impulzust, ami a vendéglátás-turizmus, ezt legalább olyan szenvedéllyel szeretem csinálni, mint a kosárlabdát. Az utóbbi években kipróbáltam az edzősködést is, amit nagyon szerettem, de most kell egy kis szünet ebben, felelőtlenség lett volna bevállalnom, mert még nincs meg bennem az az eltökéltség, ami a játék iránt megvolt. Több helyről is kaptam megkeresést, de mindenkinek ugyanazt válaszoltam, hogy addig nem, amíg nincs meg bennem az a motiváltság, ami nélkül ez nem megy – folytatta Molnár.

