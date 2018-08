Változhat a Vidi–Loki mérkőzés időpontja

Eredetileg augusztus 11-én, szombaton 17 órától rendezték volna a meccset, ám a jövő keddi BL-visszavágóra való tekintettel a fehérváriak azzal a kéréssel fordultak a Lokihoz, hogy ha lehet, szeretnének 24 órával korábban játszani.

Pénteken lehet

A DVSC készségesen jelezte a székesfehérváriak felé, hogy részéről ennek nincs akadálya, s ha az Magyar Labdarúgó Szövetség is áldását adja a változtatásra, a két csapat bajnoki találkozója pénteken 20 órakor kezdődik Felcsúton. Azt egyelőre még nem tudni, hogy az eredetileg a televízió által is közvetített meccs a módosított időpontban is képernyőre kerül-e.

Mint ismert, a Vidi az előző fordulóban elhalasztotta bajnoki találkozóját a Mezőkövesd ellen, ezért pihentebben érkezhetett meg a keddi, Malmö elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-selejtezőre, melyet lapzártánk után fújtak le.

A piros-fehérekhez kapcsolódó hír, hogy a DVSC két fiatal, saját nevelésű labdarúgója, Bíró Péter és Kerekes Krisztián ebben a szezonban az NB III-ban szereplő DEAC együttesében futballozik majd kölcsönben.

Bíró Péter 21 éves, a ballábas játékos 2017 telén lett az első keret tagja, ám nem tudott rendszeresen pályára lépni, így a klub kölcsönadta őt a DEAC-nak, ahol hétvégén már lehetőséget is kapott a Putnok elleni bajnokin.

Kerekes Krisztián 20 éves, szintén a Lokiban nevelkedett, később kölcsönben szerepelt Budafokon és Cegléden. Bíró Péterhez hasonlóan ő is játszott hétvégén az új csapatában.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA