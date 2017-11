Modern kori lovagok versenyeztek

A harcművészetekből általában eltűnik a harci jelleg, amikor sporttá válnak, mi a hosszúkardvívásban ezt próbáljuk elkerülni. Igyekszünk megtartani az eredeti technikákat, így létrejön egy sport, de egyben megőrizzük a harcművészeti kincset is.”

Így nyilatkozott a Naplónak Pávay Tibor, a Kétszarv Középkori Harcművészeti Találkozó és Lovagi Hosszúkardvívó Versenyen, melynek péntektől vasárnapig a Pósa utcai iskola tornacsarnoka adott otthont.

© Fotó: Matey István

A Magyar Hosszúkardvívó Sportszövetség, valamint az Anjou Udvari Lovagkör Kardvívó és Önvédelmi Iskola Sportegyesület elnöke hangsúlyozta azt is, hogy a hosszúkardvívásnak az európai identitásban is helye van. Habár sok európai ember a keleti küzdősportokat gyakorolja, ugyanúgy Európának is megvan a saját harcművészeti hagyománya. A középkorban leginkább a lovagok harcoltak ezzel a fegyverrel. Az elméleti képzéseken a lovagi értékrendet is megismerik a sportolók; ez morális iránytű lehet a modernitásban is – hangsúlyozta.

„Lovagok” versenye Debrecenben Debrecen - Több ország előadói és vívói vesznek részt ezekben a napokban a Kétszarv Középkori Harcművészeti Találkozón és Lovagi Hosszúkardvívó Versenyen Debrecenben, a Pósa utcai iskola tornacsarnokában. A rendezvénynek a sportvonatkozásain kívül kulturális és tudományos aspektusai is vannak – hang... Tovább a cikkhez

Nem csak férfiaknak

A hosszúkardvívás nem kimondottan női sportág, azonban női versenyzők is „harcba szállnak”. – Úgy próbáljuk a hölgyek számára is vonzóvá tenni, hogy párnázott kardos versenyt is elindítunk, amivel biztonságosabban lehet vívni. Ezenkívül szervezünk külön női versenyeket is – említette Pávay Tibor. A debreceni versenyen Gulyás Réka Daniella is indult, ő immáron negyedik éve hódol a hosszúkardvívás szenvedélyének:

Ez az első versenyem, még most gyűjtöm a tapasztalatokat. Spontán ötletből vált az életem részévé ez a sport. Kitartást és erőt ad számomra az élet más területein is. Meg tudom mutatni, nőként mire vagyok képes.”

Pávay Richárd már tizenegyedik éve űzi a hosszúkardvívást. – Mindazoknak ajánlom, akiknek megdobban a szívük, ha kardot látnak, továbbá azoknak is, akiket érdekel az európai harcművészet gazdag kulturális öröksége – fogalmazott Richárd, hozzátéve, természetesen ez is, mint minden sport, tetőtől talpig átmozgatja az embert.

HBN–VK

VISSZA A KEZDŐOLDALRA