Mobiltelefon az iskolában – áldás, segítség vagy átok?

Az LG megbízásából tavaly végzett felmérés szerint a fiatalok 57 százaléka nagy kijelzős mobilra vágyik, egyszerűen azért, mert a kisebb képernyő már alkalmatlan arra a rengeteg funkcióra, amire nap mint nap szükségük lenne. Ezek közé tartozik a netes böngészés és információgyűjtés, de ide sorolhatjuk a jegyzetkészítést is, hiszen ahogy a Project Tomorrow kutatásából kiderül, 10-ből 4 diák órai, iskolai jegyzetek írásához is gyakran a mobilját veszi elő. Az érintőceruzával felszerelt, de még középkategóriás mobilkészülékek kényelmes és gyors megoldást nyújtanak az iskolai jegyzetek készítésére. Egyes típusoknál a képernyőt sem kell bekapcsolni a jegyzeteléshez, az elkészült oldalakat pedig a diákok azonnal megoszthatják egymással.

Nyelvtanulás a buszon

Okostelefonon keresztül számos online és offline szótár, illetve nyelvtanulást, fordítást segítő alkalmazás érhető el, amelyek akár beszéd alapján is képesek felismerni az adott nyelvet és támogatni annak megértését. A legismertebb fordítóalkalmazás a Google Translate, de a nyelvtanulásra szórakoztató alternatívát kínál a Duolingo is.

A mobiltelefonok nemcsak az önálló tanulás, hanem a csoportos munka során is jól használhatók. Számos olyan online felület létezik, ahol kvízeket, teszteket hozhatunk létre – ez lehetővé teszi a diákok számára, hogy egy adott kérdést átgondoljanak és reflektáljanak rá, a tanár pedig azonnali visszajelzést kaphat arról, hogy a tanulók megértették-e a tananyagot. Az egyik ilyen platform a Socrative, ahol a diákok már a kérdések megalkotásában is részt vehetnek. A mobil a közösen kidolgozandó projektfeladatoknál is komoly segítséget nyújthat: a csapat tagjai bárhol, bármikor tudnak információt gyűjteni és megosztani azt egymással.

Segíthetnek egymásnak

A mobiltelefonok egyik legnagyobb előnye, hogy segítségükkel dokumentálhatunk is: akár egy teleírt tábla tartalmát is rögzíthetjük egyetlen fotón vagy videón, így könnyebben felidézhetőek az órán elhangzott információk, de a diákok így a betegség miatt hiányzó osztálytársuknak is segíthetnek. Az osztálykiránduláson a diákok helyszíneket deríthetnek fel, és modern kincskereső játékokat játszhatnak, amelyekhez kapcsolódóan feladványokat oldhatnak meg.

HBN

