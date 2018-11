Mobillal fizetni a tömegközlekedésért

– Az elektronikus jegy- és bérletrendszer kialakításában Debrecen megelőzte a fővárost, sőt az országban is egyedülálló az itteni megoldás. Ez olyan jól működik, hogy más hazai városoknak is ezt kellene alkalmazni – ezekkel a szavakkal méltatta Hajzer Károly, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára, Debrecenben a DKV központjában tartott szerdai sajtótájékoztatón az ország második legnagyobb városában egy éve működő elektronikus tömegközlekedési rendszert. Arról is beszélt, hogy a MÁV elektronikus jegyrendszere is pozitívan teljesít, ennek a lehetőségnek a hatására például csökkent a vasúton bliccelők száma.

XXI. századi szolgáltatások

Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere arról számolt be a rendezvényen, hogy a város vezetése és a DKV 2014-ben a tömegközlekedésben tapasztalt utasszám csökkenés megállítását tűzte ki maga elé célként. Ez sikerült, a 2015-ös mélypont óta kismértékben növekszik a használók száma. Az alpolgármester szerint a javulás elsősorban annak köszönhető, hogy a DKV XXI. századi szolgáltatásokat vezetett be. Ezek között említette: a villamosokon elérhető ingyen wifit, a Transit DKV alkalmazást és a Google Maps alkalmazáshoz való integrációt. Ezek „csúcsán” az elektronikus jegy- és bérletrendszer kialakítása áll – vélte. Ezzel egyre többen élnek, 3 ezer ilyen bérletet adtak el, melyek közül 2 ezret online módon vásároltak. – Azért nagyon jó ez, mert a bérletvásárlónak nem kell sorban állnia, hanem akár otthonról is be tudja azt szerezni – emelte ki.

Mobil applikációval fizetni

Barcsa Lajos hangsúlyozta, a feladat most a rendszer további fejlesztése, például annak megoldása, hogy mobiltelefonon futó applikációval is lehessen fizetni a debreceni villamosokon, trolikon és autóbuszokon való utazásért. Az eddigi tapasztalatokat Debrecen kész megosztani más közlekedési cégekkel – tette hozzá az alpolgármester.

További részletek hamarosan.

OCs

VISSZA A KEZDŐOLDALRA