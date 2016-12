MLS – Nikolics Nemanja a Chicago Fire-höz szerződött

A tengerentúli klub hivatalos honlapján jelentette be a 28 éves játékos szerződtetését – erről a magyar támadó már kedden este beszámolt a Facebook-oldalán.

“Régóta ismerjük Nikolicsot, mivel Szerbiában kezdte a karrierjét, onnan került Magyarországra. Sokáig nem lehetett tudni, hogy a szerb vagy a magyar válogatottat választja-e, végül utóbbi mellett döntött. A lényeg, hogy régóta figyeltük őt” – idézi a Chicago Fire szerb vezetőedzőjét, Veljko Paunovicsot a klub honlapja.

“Remek góllövő képessége mellett az előkészítésben is jó, ráadásul védekezni is tud, így a játék minden elemében számíthatunk rá” – tette hozzá a szakember. Paunovic arról is beszélt, azzal győzte meg a magyar támadót a váltásról, hogy új csapatot építenek Chicagóban, amellyel a következő idényben szeretnének a bajnokság élmezőnyében végezni, és amelyben kulcsszerepet szánnak neki.

A Chicago Fire az MLS idei szezonjában a tízcsapatos keleti főcsoport utolsó helyén zárt, de nemcsak ott, hanem az egész, összesen húsz együttest számláló mezőnyben a chicagói alakulat zárt a legrosszabb mérleggel.

Nikolics 2008-ban igazolt Magyarországra, Kaposvárra, ahonnan 2010 februárjában szerződött a Videotonhoz. A fehérvári együttessel magyar bajnok és gólkirály lett. 2015 júniusában igazolt a Legia Warszawához, mely csapattal szintén bajnoki címet nyert, és amelynek színeiben ismét gólkirály lett. 56 varsói meccsén összesen 40 alkalommal volt eredményes, utolsó meccsén mesterhármassal búcsúzott a lengyel közönségtől.

