MKKE: tiltakozik a szervezet az aránytalan állami támogatások miatt

Keresztury Tibor, a MKKE igazgatója a keddi, budapesti sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: súlyosan aránytalan a KMTG íróakadémiája számára decemberben megítélt 400 millió forintos állami támogatás, hiszen 2016-ban a teljes könyvszakma állami támogatása 700 millió forint volt. Emlékeztetett: a négy országos írószervezet – Magyar Írószövetség, Szépírók Társasága, Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) és a József Attila Kör (JAK)- összesen mintegy 110 millió forintból gazdálkodhat.

A KMTG támogatása felszámolja a kiegyensúlyozottság utolsó esélyét is a magyar irodalomban – mondta Keresztury Tibor, aki szerint a tehetséggondozás igazi fórumai az ellehetetlenítéssel szembenéző irodalmi folyóiratok, valamint az anyagi gondokkal küzdő, fiatalokat tömörítő írószervezetek, a FISZ és a JAK.

A MKKE szintén határozottan tiltakozik a kormány döntése ellen, amely 600 millió forinttal támogatja a Borovszky Samu Magyarország vármegyéi és városai című 26 kötetes sorozatának újrakiadását. A több mint 120 éve megkezdett könyvsorozat jelenleg is elérhető könyv-, és az Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) internetes oldalán ingyenes digitális formában is – emelte ki Kocsis András Sándor, a MKKE elnöke.

A sorozatot tizenöt évvel ezelőtt jelentette meg az Arcanum Adatbázis Kiadó digitális formában, a html alapú változat mellett azóta digitális hasonmás kiadás is létezik. A Pytheas Könyvkiadó pedig megrendelésre elérhető könyvváltozatban is árulja az egyébként könyvszakmai és tudományos szempontból is fontos sorozatot – mondta el a MKKE elnöke, aki szerint a 600 millió forint támogatásból – kötetenként digitalizálással együtt négyezer forinttal számolva – az összes magyar óvoda, általános és középiskola, könyvtár és egyetem részesülhet a sorozatból “egy ajándék könyvszekrénnyel együtt”.

Kitért arra is: a MKKE a négy írószervezettel közösen még 2015-ben javaslatot tett az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi), hogy 2017 – az Arany János-emlékév és a Reformáció emlékéve mellett – legyen a kortárs irodalom éve is. A javaslathoz egy 100 millió forint támogatásból megvalósítható programsorozat-tervezettel is előálltak, amelyre azonban 2016-ban semmilyen választ nem kaptak.

Kocsis András Sándor a 2016-os könyvforgalmi eredményekről beszélve elmondta: a tavalyi évben mintegy 1-2,7 százalékkal bővült a könyvpiac a 2015-ös, 46 milliárdos forgalom után. A piaci folyamatokra jellemző, hogy a nagyobb kiadók még nagyobbak, a kicsik még kisebbek lett, valamint a könyvkiadás érezhetően eltolódott a könnyebben fogyasztható kiadványok felé, miközben a magyar szakkönyvkiadás “gyakorlatilag meghalt”.

A MKKE elnöke hangsúlyozta azt is: jelenleg 16 kiadó áll vizsgálat alatt, miután az illetékes önkormányzati adóhatóságok úgy ítélték, hogy a könyves cégek a helyi iparűzési adóalap megállapításakor hibásan könyvelték szolgáltatás helyett termékként a kiadott könyveket. Több esetben bírósági szakaszba ért az eljárás, egy kiadó ügyében ítélet is született.

A MKKE úgy határozott, hogy a strasbourgi bírósághoz fordul jogorvoslatért, ehhez szakértőként egy nemzetközi könyvvizsgáló céget kért fel – fűzte hozzá Kocsis András Sándor, aki úgy fogalmazott, hogy ezeknek a kiadók ellen folytatott adóügyi vizsgálatoknak semmiféle megalapozott törvényi háttere nincsen.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA