MKKE: a kiadók többsége visszahívta könyveit az Alexandra bolthálózatából

A közlemény szerint a szervezet kedden mintegy száz kiadóvezető és a nyomdász-szakma képviselőinek részvételével nyílt könyvszakmai fórumot tartott Budapesten az ágazatban kialakult válsághelyzetről és annak lehetséges következményeiről.

A krízist az idézte elő, hogy az Alexandra cégcsoport boltjait üzemeltető, a Wolf-CRS Kft. irányítása alá került Rainbow Kft., valamint a könyv-nagykereskedelmi funkciót ellátó Könyvbazár Kft. kölcsönös követeléssel lépett fel egymással szemben, miközben utóbbinak milliárdos nagyságrendű tartozása van a kiadók felé – írják.

A MKKE tájékoztatása szerint a szakma egyhangúlag azt követeli a felektől, hogy a bizományba adott, a kiadók tulajdonát képező árukészlet ne legyen a Könyvbazár Kft. és a Rainbow Kft. elszámolási vitájának tárgya. Az értékesített kötetek után járó árrést haladéktalanul különítsék el, és utalják el időben a kiadók számára, elkerülve azt, hogy sajátjukként bánjanak a kiadók tulajdonával. A fórumon a helyzet tisztázása érdekében felmerült a büntetőfeljelentés eszköze is.

A szakma képviselői szerint a válság elhúzódása a tőkehiányos kis és közepes kiadók sorának bedőléséhez, tevékenységének felfüggesztéséhez, és a piac további szűküléséhez vezethet. Nem csupán több száz kiváló könyves szakember egzisztenciája kerülhet végveszélybe, hanem a szépirodalmi és szakkönyvek szerzői sem jutnak hozzá honoráriumaikhoz. Nehéz pénzügyi helyzetbe kerülhet több nyomda is, mert a Könyvbazár Kft.-ben felhalmozódott kintlévőségeikhez hozzájutni nem tudó kiadók egy része képtelen lesz fizetni nekik – olvasható a közleményben.

Kitértek arra is: egy elhúzódó válság legnagyobb veszélye, hogy öt-tízmilliárdnyi fogyasztói árukészlet zúdul a kiadókra, annak szállítási és raktározási költségeivel együtt. Ennek következtében drasztikus leárazási hullám indulhat be, ami évekre tönkreteheti a rendszerváltás óta négy nagyobb válságot is megélt magyar könyvszakmát. Mindez hosszú távon a könyvárak drasztikus emelkedéséhez, és a kínálat bulvár irányba való eltolódásához vezethet.

A Világgazdaság szerdai számában azt írta, hogy a MKKE hárommilliárd forintos állami beavatkozást kért, amivel az Alexandra bolthálózat fizetésképtelenné válása után megakadályozható lenne a könyves piac összeomlása.

A lap szerint a könyves cégek vezetői közül többen úgy nyilatkoztak, ha leírnák a bolthálózat fizetésképtelenségével keletkező veszteséget a 2016-os mérlegükből, az többük számára is végzetes lenne, hiszen nem tudnak hitelt felvenni helyzetük konszolidálására.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA