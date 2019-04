MK-bronzérem került a vívóhölgyek nyakába

A párbajtőrözők felnőtt Magyar Kupa sorozatának szezonbeli utolsó fordulójára került sor múlt hétvégén a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban. A nemzetközi versenyen egyéniben és csapatban is elindultak a Békessy Béla Vívó Klub sportolói, akik remek teljesítményt nyújtottak az igen erős mezőnyben.

A csapatküzdelmekben, a hölgyeknél a dr. Bacsó Zsófia, Fedor Tamara, Mihály Kata és Vértesi Lili összetételű békessys formáció a dobogó harmadik fokára állhatott fel! Egyéniben Mihály Kata jutott a legtovább, a kilencedik lett végül. Az uraknál az első számú felnőtt csapat a hatodik pozícióig menetelt.

Rég nem volt rá példa

– Csodás eredmény ez a női csapattól, mely a szezon során kétszer is felállhatott a dobogóra, és összesítésben a hatodik helyen zárt a több, mint 20 együttest felvonultató mezőnyben. Nagyon koncentráltan vívtak a lányok, csak az elődöntőben kaptak ki a Honvédtól, melyben a nagyon tehetséges Muhari Eszter megállíthatatlan volt. Emellett az is óriási boldogság, hogy az első számú formációnk bejutott az első nyolcba, – melyre hosszú idő óta nem volt példa – és a hatodik pozícióban zárt. A negyeddöntőben őket is a világklasszisokból álló Honvéd állította meg. Egyéniben Mihály Kata szerepelt legjobban, aki a selejtezőket követően első kiemeltként került fel a táblára. Tette ezt ráadásul úgy, hogy (mivel már a magyar ranglistán elfoglalt helyét ez a viadal nem befolyásolta), úgymond felkészülési versenynek tekintettük ezt az MK-fordulót, és sokat kísérletezgettünk – mondta el Serra Bendegúz, a Békessy szakmai igazgatója.

Kata a negyedik helyen zárta az éves válogatást, és nem marad sok ideje a pihenésre: hétfőn a Megyeházán ismét sportösztöndíjat vehetett át, majd csütörtökön útra is kel Kolumbiába, ahol megkezdődnek a párbajtőrözők olimpiai kvalifikációs versenyei.

A Békessy Béla Vívó Klub sportolóinak eredményei

Női egyéni: 9. Mihály Kata, 103. Fedor Tamara

Férfi egyéni: 38. Makray Bence, 91. Kormos Levente, 109. Aranyos Gergő, 110. Tokaji Tamás, 129. Ványi Levente, 135. Dworkin Mateo, 138. Balogh Szabolcs

Női csapat: Békessy Debrecen (Dr. Bacsó Zsófia, Fedor Tamara, Mihály Kata, Vértesi Lili)

Férfi csapat: 6. Békessy Debrecen 1. (Aranyos Gergő, Dworkin Mateo, Makray Bence, Serra Solt), 9. Békessy Debrecen 2. (Balogh Szabolcs, Kormos Levente, Tokaji Tamás, Ványi Levente)

