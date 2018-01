Mitől süllyedt meg az út a Tócóskertben?

Megsüllyedt egy szervizút burkolata néhány négyzetméteren az elmúlt két-három hónapban Debrecenben, a Tócóskerti Lakótelepen, az István út 55. számnál.

A kispiac és a Vörösmarty Általános Iskola közé eső tízemeletes házak mellett húzódó aszfaltcsíkon található gödör legmélyebb pontja – az út szegélyköveihez képest – körülbelül 20 centiméter.

Az ott lakók szerint esős időben a mélyedés sokszor megtelik vízzel, így nem látható, milyen mély. Az ezt nem ismerő autósoknak olyankor könnyen nagy káruk keletkezhet járművükben.

Nem csatorna

Ányos József, a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója a Napló kérdésére azt közölte, hogy miután jeleztük nekik a problémát, kollégái szerdán és csütörtökön megvizsgálták a helyszín alatt húzódó közműveket. Az ivóvízcsöveken nem tapasztaltak olyan csőtörést, szivárgást, amely az út alámosódását idézhette volna elő. A hosszában vezetett, régi egyesített csatornába ipari kamerával néztek be, de ott sem bukkantak hibára.

A megsüllyedt rész közepe felé látható nagyobb „aszfalt foltozás” akkor keletkezett, amikor az ISPA-program keretében az út alá szennyvízcsatornát fektettek le, sajtolásos módszerrel. De a jelek szerint az is rendben van. A szakember szerint lehetséges, hogy a csapadék beszivárgása okozza a süllyedést.

Lehetséges okok

Ugyanis a tócóskerti lakótelep építésekor sok helyen a földben hagyták a lebontott épületekből maradt törmeléket, sőt talán még rosszul feltöltött pincék is lehetnek. A gödör mellett, az István út 55-ben lakók úgy vélik: a burkolat süllyedéséhez az is hozzájárulhat, hogy nehéz kukásautók mellett nagy teherautók is gyakran azon a gyenge alapú szervizúton szállítanak árut a tócóskerti lakótelep belsejében lévő üzletekbe.

HBN-OCs

