Mitől lehetünk jobbak?

„A tények, a makrogazdasági adatok és a külföldi vélemények is azt mutatják, hogy jó a magyar gazdaságpolitika iránya, Magyarország erősödik” – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter „A Gazdasági növekedés és versenyképesség” című konferencián.

Lökést adhatnak

A tárcavezető szerint a bérmegállapodás, az egyszámjegyű társasági adó és a munkáltatói adóterhek jelentős, két év alatt akár 7,5 százalékos csökkentése 2017-től további pozitív lökést adhatnak a gazdaságnak. A kormány emellett számos olyan, versenyképességet javító intézkedést hozott, amelyek nem csak pénzt hagynak a vállalkozásoknál, hanem egyben jelentős adminisztrációcsökkentéssel is járnak. Ian Stewart, a Deloitte UK vezető közgazdásza a rendezvényen a GDP-növekedés és a termelékenység összefüggéseit vázolta fel.

Összetett folyamat

„A GDP-növekedést a társadalom munkaképes rétegének volumene és az általuk produkált termelékenység hajtja. A magas termelékenység magasabb béreket is jelent, míg a folyamatos innováció az árak csökkenését eredményezheti. A termelékenységet meghatározó tényezőkbe az állótőkét érintő befektetések és infrastrukturális fejlesztések gyarapodásától kezdve a magas színvonalú szellemi munkára képes humán erőforráson és technológiai előrelépéseken keresztül a támogató politikai és jogi környezetig sok mindent bele kell érteni. A növekedés felgyorsítása összetett folyamat, melyben mindenképpen nehézséget jelentett az elöregedő társadalom, a gazdasági világválság után eluralkodó széleskörű pesszimizmus, illetve az, hogy még az előremutató reformok eredményei sem azonnal jelentkeznek. Fontos szem előtt tartani, hogy a termelékenység növekedése nem egyik napról a másikra következik be, mindez akár 5-10 éves időtávlatot is lefedhet, vagyis tudatos, hosszú távú tervezésre, és határozott tettekre van szükség. Úgy gondolom, hogy a kormány által a közelmúltban bejelentett támogató intézkedéseknek köszönhetően Magyarországon most egyértelműen optimistán lehet a magyar gazdaság és termelékenység jövőjére tekinteni” – hangsúlyozta Ian Stewart.

