Mit tegyek, ha foglalt, akit szeretek?

Több magyarázata is lehet annak, miért akarunk olyan egyénnel kapcsolatot létesíteni, akinek párja van. Lévai Lívia párkapcsolati tanácsadó szerint a hátterében állhat a párkapcsolattól való félelem, ami összefügg régebbi csalódásokkal és a szülői mintával, fel nem dolgozott lelki traumákkal.

De az is előfordulhat, hogy erős, önálló személyiség az illető, és egyszerűen csak jól érzi magát egyedül is. Házas embertől ő kalandot és rajongást kaphat akár éveken keresztül, míg nem neki jutnak az unalmasabb, fárasztóbb feladatok és hétköznapok.

Csak az előnyeit akarja és kapja a párkapcsolatnak, míg a hátrányokat meghagyja a házastárs­nak.

Az életünk tele van döntésekkel, sokszor választás elé állít minket a sors, ami legtöbbször a közeljövőnket nagyban meghatározza. El kell döntenünk, hova akarunk iskolába járni, milyen pályán kívánunk elhelyezkedni, hol szeretnénk dolgozni. Azonban ezekre a dolgokra nyugodt szívvel mondhatjuk, nem gond, ha esetleg rosszul döntünk, az élet előttünk áll, ha felállunk, akkor továbbmenetelhetünk. Ezzel szemben viszont eldönteni, hogy a szívünkre vagy az eszünkre hallgassunk a szerelem terén, mindig nagy dilemma. Számtalan olyan eshetőség állhat fent, ami miatt nem szabadna az érzéseinknek eleget tennünk, mégis megtesszük. Ellenben amikor egy házas férfiba, nőbe szeretünk bele, akkor igencsak mérlegelnünk kell. Lévai Lívia párkapcsolati tanácsadó szerint az ilyen esetekben elengedhetetlen tisztáznunk magunkban, hogy mit szeretnénk, mire vágyunk a másik emberrel kapcsolatban.

Összhang, összetartozás

– Ha csak kötetlenebb, szeretői kapcsolatra vágyunk, akkor ne áltassunk senkit azzal, hogy a jövőben kizárólagos társak akarnánk lenni. Van olyan eset is, amikor a két fél nagy vonzódást érez egymás felé már a megismerkedés legelején. Az érzés félresöpörhetetlenül erős lehet, és ilyenkor nem is tudnak mást tenni, mint hogy találkozzanak újra, megismerjék egymást jobban lelkileg és akár testileg is. Ilyenkor hamar bekövetkezhet kiábrándulás, de megeshet, hogy egyre nagyobb lesz az összhang és az összetartozás köztük, és a férfi elhagyja a feleségét az új hölgyért. Tehát nem ítélhető el az sem, aki a kezdetben szeretői viszonytól többet remél. Akkor problémás a helyzet, ha a szerető nyíltan felvállalt partner, sőt házastárs szeretne lenni, a szeretett fél viszont csak szerető kívánna maradni – mondta a szakértő, majd hozzátette, hogy szerinte a kulcs nem más, mint az őszinteség. Érdemes beszélgetni arról, hogy ki mit vár a (szeretői) kapcsolattól, milyen jövőt szeretne. Természetesen változhatnak az érzések és a tervek, de erről megint csak érdemes tájékoztatni egymást.

Elvárás, feszültség

Ha akarjuk, ha nem, mind igaz, a szerelem vakít, bekebelez, egyszerűen felemészt minket, a szó jó és néha a rossz értelmében is. Nekünk kell résen lennünk, ha nem akarjuk, hogy becsapjanak, kihasználjanak minket. A szakember is úgy véli, hogy fontos megvizsgálni, mennyire őszintén közeledik felénk a másik, vállalja-e a házasságát az elején, vagy csak ha már az „ágyunkba jutott”. Továbbá felvállal-e minket a társa előtt, vagy csak „lopott” perceket-órákat szán ránk.

Mindezek mellett számtalanszor előtörhet belőlünk a lelkiismeretünk, annyiféle társadalmi elvárás létezik, legtöbben elítélik, ha olyanba szeretünk bele, aki foglalt, de mégis, ilyenkor mit tehetnénk? – Vannak társadalmi képek arról, hogy mi a „helyes”, ez azonban nem feltétlenül azzal ütközik, hogy az érzéseink vezérelnek minket. Az önzés a fő probléma, ami sokszor a hazugsággal társul, és ez okoz törést. Ha elmondod őszintén, hogy vonzódsz egy házas személyhez, ezzel követed az érzéseidet. Ha a házas fél is hasonlóan érez, akkor a reakciói és döntései is ennek megfelelőek. A feszültséget az elvárások be nem teljesülése okozza a házas felekben, vagy a szeretőben. Ha minden érintett féllel tisztázva vannak az elvárások és az igények, akkor harmonikus lehet egy ilyen kapcsolat, függetlenül a társadalmi megítéléstől. A hazugság pedig mindenkinek fájdalmat okoz, és megrontja a házasságban a bizalmat – fűzte hozzá a párkapcsolati tanácsadó.

Jobb kilépni a kapcsolatból

Szinte minden megismerkedés, párkapcsolat felhőtlen az elején, persze vannak kisebb akadályok, de az érzelmek hevében szárnyalva ugorjuk őket át. De az idő elteltével ezek az akadályok egyre nagyobbak lesznek, s már nem lesz elég a szerelem, sokkal többre lesz szükség. Hiába imádunk valakit, ha ő nem viszonozza az érzéseinket, van az a pont, amikor megálljt kell parancsolni, na de mégis, mikor?

– A szerelem kölcsönös dolog. Ha nem kölcsönös, akkor nem beszélhetünk igazi szerelemről. Az igazi szerelemnek nem kell és nem is lehet megálljt parancsolni; ha meg nem igazi, akkor észre kell vennünk, hogy ábrándot kergetünk. Ha a saját szerelmünket igazinak érezzük, ám a szeretőd (aki házas) nem őszinte, nem korrekt akár veled, akár a házastársával, akkor jobb – sok beszélgetés és sikertelen javítási próbálkozás után – belátni, hogy nem ez a kapcsolat az, amit kerestél. Ilyenkor jobb kilépni. A házasság és a házastárs tiszteletére hivatkozni kettős dolog. Hiszen ha az egyik fél nem őszinte, és a házastársát átveri, akkor miért kellene óvni ezt a helyzetet, miért kellene segíteni a becsapott házastárs illúzióinak fenntartását? – hangsúlyozta a szakember.

Értékrend, szabályrendszer

Annyiszor mondjuk, hogy házinyúlra nem lövünk, mégis megannyi olyan emberrel találkozunk, akik olyan egyénbe szerettek bele, akinek családja volt. Ilyenkor megfogalmazódik bennünk a kérdés, miért kell nekünk olyan egyén, aki foglalt, miért nem tudjuk tiszteletben tartani, hogy foglalt? Mi hajt minket, a kíváncsiság, esetleg a kaland?

– A nagy szimpátia és vonzódás kialakulhat bárki felé, függetlenül a szociális, társadalmi, kapcsolati státusztól. Ha kölcsönös a szimpátia, akkor elindul egy „kapcsolódás”, függetlenül a jelenlegi „státuszától”.

A kapcsolódó felek egyéni értékrendje, szabályrendszere és a kapcsolódás mértéke fogja meghatározni, hogy miként alakul a helyzet. A plátói kapcsolattól az egyéjszakás kalandon át a házasságig bármi lehetséges.”

Egy nő vagy férfi kereshet tudatosan nős férfit, illetve férjes nőt. Ennek hátterében állhat a párkapcsolattól való félelem, ami összefügg régebbi csalódásokkal és a szülői mintával, fel nem dolgozott lelki traumákkal. De az is lehet, hogy erős, önálló személyiség, és egyszerűen csak jól érzi magát egyedül is. Házas embertől ő kalandot és rajongást kaphat akár éveken keresztül, míg nem neki jutnak az unalmasabb, fárasztóbb feladatok és hétköznapok. Csak az előnyeit akarja és kapja a párkapcsolatnak, míg a hátrányokat (monoton hétköznapok, gyereknevelés, kötelező rokonlátogatás stb.) meghagyja a házastársnak. Az ilyen kapcsolatot nem mérgezi meg a tehetetlen várakozás, állandó vágyakozás, féltékenység, ha mindkét félnek megfelel a helyzet – tette hozzá.

Majd végezetül elmondta, a teljes őszinteség sokszor romba dönt kapcsolatokat, embereket. Ez azért lehetséges, mert nem az elejétől korrektségre épül a párkapcsolatok jelentős része. Amikor a lelkiismeret megszólal, akkor felfedődnek az eddig elfedett dolgok, és „jön a csalódás”. Kiderülhet, hogy nem ugyanúgy éreznek, és nem ugyanazt várják a kapcsolattól.

Remény, ragaszkodás

Ha jobban bele­gondolunk, akkor mind eltérő értékrendet képviselünk. Sokszor elgondolkodunk, mi is lehet a gond azzal, ha valaki máshogyan fogja fel az életet. Majd rájövünk, valójában mégiscsak a saját boldogságunkért vagyunk felelősek. Csakhogy hajlamosak vagyunk rá, hogy pálcát törjünk mások feje felett, holott lehet, magunk is hasonlóan cselekedtünk volna. Takács Vivien úgy véli, ha valaki beleszeret egy olyan emberbe, aki foglalt, az még nem bűn. Arról nem is beszélve, hogy nem szabad csak az egyik felet megvetni, mindenhez két ember kell.

Semmiféleképpen nem akartam ármánykodással szétszakítani egy párt | Fotó: magánarchívum

– Amikor mélyebb érzéseket kezdtem táplálni egy srác iránt tinédzserkoromban, akkor tisztában voltam vele, hogy nem egy szingli pasival ismerkedem. Ennek ellenére nem szabtam gátat az éjszakákig nyúló beszélgetéseknek. Soha nem voltam egy levakarhatatlan típusú nő, mindig tudtam, hol a határ, de nála éreztem, hogy nyitott felém, ezért nem is éreztem, hogy bármi rosszat is tennék. Egyszer történt közöttünk egy csók, reménykedtem benne, hogy ez a közeledés majd erőt ad neki ahhoz, hogy kilépjen a rossz kapcsolatából, de nem így történt. Hiába mindketten tudtuk, hogy mit érzünk egymás iránt, ettől függetlenül nem akartam belerondítani a kapcsolatába, mondhatni, vártam, ameddig úgy éreztem, megéri. A csókkal is egy esélyt akartam adni magunknak, de egy idő után láttam rajta, hogy számára a ragaszkodás és a megszokás fontosabb, kényelmesebb, mint egy új „kalandos utazásba” belevágni – beszélt élményeiről a fiatal nő.

Testi vágyak

Vivien nem várt reménytelenül a tinédzser fiúra, továbblépett, megismerkedett egy másik sráccal, aki elfelejtette vele a be nem teljesülő szerelmet. Igaz, azóta már eltelt néhány év, de a lány a mai napig úgy véli, hogy akkor jól cselekedett. Semmiképpen nem akart ármánykodással szétszakítani egy párt, az a fajta viselkedés egyáltalán nem vall rá. – Nem gondolom, hogy jót teszünk azzal, ha a szívünknek parancsolunk, viszont vannak élethelyzetek, amikor muszáj a józan eszünkre is hallgatni. Úgy vélem, ha őszintén szeretünk valakit, akkor adnunk kell magunknak egy esélyt akkor is, ha foglalt ember iránt táplálunk érzéseket. Ellenben azzal már nem értek egyet, hogy a testi vágyaink miatt szétszedjünk egy családot, mert nekünk egyetlen éjszakára szükségünk volt valakire. Persze ilyenkor is mondhatjuk, mindenhez két ember kell, viszont ne feledjük, soha nem tudhatjuk, mikor lehetünk mi az érem másik oldalán – tette hozzá végezetül Vivien.

