Mit keres egy tanár Máltán?

„Iskolánk, a Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola már több sikeres Erasmus+ pályázaton van túl. Munkatársaim lelkes utazási és tanulmányi beszámolói, valamint az említett projektek változatossága és fejlesztő hatása keltette fel érdeklődésemet a tanári mobilitási pályázat iránt. Egyértelművé vált számomra, hogy ez egy olyan lehetőség, amelyre érdemes jelentkezni szakmai, nyelvi és kulturális ismereteim gyarapítása céljából. Így jutottam el a csodálatos mediterrán országba, Máltára 2018 augusztusában” – kezdte a programról szóló élménybeszámolót Katona Ágnes tanárnő. Az Executive Training Institute nyelv­iskola Fluency and English Language Development for Teacher kéthetes kurzusán vett részt angolnyelv-tudása fejlesztése céljából. Az órák fontos része volt a mindennapi kommunikáció fejlesztése, a szókincs gazdagítása, a kiejtés tökéletesítése, a nyelvtani ismeretek aktivizálása, a beszédkedv és a bátrabb, stressz­mentes kommunikáció biztosítása. Ezek megvalósulását segítette, hogy az első héten kis csoportban, két fő részvételével folyt a tanítás, ami egy rendkívül intenzív és valóban megszólalásra késztető környezetet teremtett – közölte Katona Ágnes.

Barátságos közegben

– A második héten 8 lengyel és egy olasz pedagógussal bővült a csoportunk, immár tizenegy főre. A tanítás az intézmény modern, jól felszerelt, interaktív táblával, gyors interneteléréssel ellátott termeiben folyt, igazán barátságos, fiatalos és ösztönző légkörben. Málta elvarázsolt engem is. Az ott töltött két hét sokat jelentett szakmailag, és újabb motivációt adott nyelvtudásom fejlesztésére.

Páratlan történelmi hagyatéka, gyönyörű természeti adottságai, a hangulatos városok és halászfalvak, a tenger állandó közelsége felejthetetlen nyarat biztosított számomra. Bármikor visszamennék!”

Javaslom tanár kollégáimnak is, hogy éljenek a program adta lehetőségekkel.

Elvarázsolta a kultúra is

A nyelvtanulás fontos részét képezte a máltai kultúrával való ismerkedés is. Csoportkirándulásokon is részt vehettünk, ahol a jól felkészült idegenvezetők kellemes és mindenki számára érthető, példaértékű beszédstílusa, tanító szándéka még inkább fejlesztette hallás utáni beszédértésünket, szókincsünket és az angol nyelv szépsége iránti fogékonyságunkat. Városlátogatásokon, közös ebédeken, ismerkedési délutánon vehettünk részt, valamint utazhattunk a régi máltai busszal is. Lehetőségünk volt más nemzetiségű pedagógusokkal megismerkedni, tapasztalatot cserélni, gyakorolni az angol nyelvű kommunikációt – írja a tanárnő.

HBN

