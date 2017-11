Mit jelent a zene egy autista ember életében?

Marci 1991-ben látta meg a napvilágot a cívisvárosban, ahol ma is éli mindennapjait. Röviddel születése után érezni lehetett, hogy valami nincs rendjén. Küzdelmes három év után derült ki pontosan, hogy született gyermekkori autizmusa és súlyos mentális retardációja az oka a mozgásfejlődésére is kiható elmaradottságának.

A kilátástalan helyzeten szerencsére hamar az útkeresés lett úrrá. A család életében meghatározóvá vált Marci fejlesztési lehetőségeinek felkutatása, gyakorlati megvalósítása. Édesanyja feladva addigi életvitelét, napjainak nagy részét Marci ellátása és programjainak szervezése tette ki, azzal a ki nem mondott céllal is, hogy a majd felnőtt gyermeke szemébe nézve ne érezhesse azt, hogy: „ha ezt és ezt megtettem volna, sokkal előbbre tartanánk.” Ennek köszönhető, hogy Marci a neki szánt, az orvosok által felvázolt jövőképet túlhaladva mégiscsak megtanult írni, olvasni, és számolni is. Mindez a rendkívül szerteágazó foglalkozásoknak köszönhetően jöhetett létre az intenzív mozgásterápia, tanulói különfoglalkozások, úszás, lovaglás jótékony hatásaként.

Ezek sorába kapcsolódott be a zene is. Mikor 1995-ben zongora került a családba, és Marci, aki akkor még beszélni sem tudott, de sok dalt már ismert, odalépett a hangszerhez, és egy ujjal lejátszotta az általa ismert dalokat. Majd néhány nap múlva már két ujjal tette ugyanezt. Párhuzamosan az intenzív mozgásterápiával, ahogy finomodott a mozgása, annál többet mutatott a zongorán, egyre jobban élvezte, egyre jobban abba az irányba terelte a szülőket, hogy ezt nem lehet kihasználatlanul hagyni. Folyamatosan jutott el a hallás utáni tanulástól a kottaolvasáson át az önálló tanulási folyamatig. Zongoratanárok sora váltotta egymást, mindegyiktől valami újat tanulva lépett előre évről-évre. Elsősorban a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának fiatal növendékei voltak rá nagy hatással, elsőként Veres Imola, majd férje és barátai, akik nem csak bevezették Marcit a zene világába, hanem megismertették vele – egy, az autizmus által bezárt világban élő kisfiúval – az együtt zenélés különös hangulatát és örömét is. Egy ideje pedig Kulcsár Kristóf zongoratanárral és Hajduné Tiliczky Márta énektanárral lépnek tovább nap mint nap a zene rejtelmeiben elmélyülve.

Marci rendszeresen ad koncerteket Debrecenben, de az ország több pontján is megmutatta már tehetségét. Így tett november 4-én is, amikor Budapesten az ország egyetlen olyan kávézójában varázsolta el közönségét, ahol fogyatékkal élő személyeket foglalkoztatnak. Hallhattunk többek közt komolyzenei oldalról Schumann és Bartók műveket, musicalből István a királyt, könnyűzenéből Zorán és LGT dalokat. Az eseményről egy rövid videós összeállítást készítettünk.

