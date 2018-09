Egy pillanatig sem bánja, hogy nézők százezrei előtt őszintén felvállalta gyógyíthatatlan nőgyógyászati betegségét. Polgár Tündét – egy gazdag feleségeket bemutató reality show-ból ismerjük – tanácsokra, megerősítésre, megértésre éhező fiatal lányok, nők keresték meg a valóságshow második szériája óta.

Felkérték, vállalta

A 46 éves családanya szeretné, ha az egészségéért folytatott, több mint 16 éve tartó küzdelméből mások reményt meríthetnének, ezért a Női Egészségért Alapítvány felkérésére vállalta, hogy támogatja az endometriózisban, miómában és más, súlyos nőgyógyászati betegségben érintettek „nevelését”.

„Saját magamon és a környezetem nőtagjain is tapasztalom, hogy híján vagyunk az egészséges mértékű egocentrizmusnak, háttérbe szorítjuk saját szükségleteinket, igényeinket szeretteink érdekében. Így van ez az egészségünkkel kapcsolatban is. Csak akkor keressük fel az orvost, amikor a férjünkkel, a gyerekeinkkel, a nagymamával és a munkahelyi projekttel már minden rendben. És ez időnként életveszélyes” – mondta Polgár Tünde, aki a műsorban azt is elmesélte, hogy az amerikai orvosok méhe eltávolításában látták az egyetlen megoldást betegségére, amit ő nem vállalt. Hozzátette ugyanakkor, hogy Magyarországon sem volt könnyű olyan szakembert találni, aki nem akart rögtön drasztikus beavatkozáshoz folyamodni.

– Volt olyan neves magán­orvos, aki még az ajtóban kiosztott, hogy „Mit hisztizik, maga már elmúlt negyven éves, kapjuk ki a méhét!”. Sok megaláztatás ért, én viszont makacs természet vagyok, ezért addig mentem, míg nem találtam olyan orvost, aki igyekszik minden tőle telhetőt megtenni a méhem megmentéséért – árulta el.

A 46 éves családanya tabudöntésre tett kísérlete nem volt hiábavaló. Már a műsor alatt rengeteg levelet kapott tinédzser lányoktól, kétségbeesett nőktől, érintettektől, műtét előtt állóktól, és olyanoktól, akik a tünetek mögött egyelőre csak sejtik az egészségügyi problémát.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA