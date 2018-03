Mit együnk sportolás után?

Sokan úgy gondolják, hogy ha edzés után esznek, akkor hiába dolgoztak. Pedig ez súlyos tévedés! – hangsúlyozza közleményében a Well PR Ügynökség.

Miért fontos a fehérje?

A fehérjék a szervezetünk fenntartásához, a különböző életfolyamatokhoz szükséges létfontosságú tápanyagok közé tartoznak, építőkövei az aminosavak, sokféle funkciót töltenek be a szervezetben. Nagy szerepük van a szerveink, szöveteink felépítésében, az enzimek és a hormonok alkotórészei, fontosak az egyes anyagok, pl. az oxigén szállításában, és emellett számos egyéb területen is nélkülözhetetlenek, mint pl. a látás vagy a védekező rendszer.

A teljes értékű fehérjékhez sorolhatók az állati eredetű élelmiszerek, vagyis a tej és a tejtermékek, a húsok, a felvágottak, a tojás, a halak és a tenger gyümölcsei. Fontos, hogy mindhárom főétkezés tartalmazzon ilyen típusú fehérjét is. A nem teljes értékű fehérjék csoportjába a növényi eredetű termékek tartoznak: pl. a gabonafélék, a hüvelyesek és az olajos magvak. Ezek az élelmiszerek is hozzájárulnak szervezetünk fehérjeszükségletének kielégítéséhez, de önmagukban erre nem képesek és kiegészítésre szorulnak – hívta fel a figyelmet a közleményben Szűcs Zsuzsanna dietetikus.

Tej, túró és társaik…

A tej és a tejtermékek, például a túró különösen jó fehérjeforrás, így sportolás után is ajánlott, ráadásul a fehérje mellett egyéb létfontosságú tápanyagok, például a csontképződés szempontjából fontos kalcium is megtalálható benne. Fontos, hogy a mozgás miatt igénybe vett szervezetet egy kevés, gyorsan felszívódó szénhidráttal is regeneráljuk – tanácsolja a szakember. Jó választás lehet például egy fehérjéket és szénhidrátokat tartalmazó turmix, vagy akár egy fitt Túró Rudi is. Mozgás után igyunk is, az edzés intenzitásától és az elvesztett folyadék mértékétől függően mielőbb állítsuk vissza a megfelelő folyadékellátottságunkat.

HBN

