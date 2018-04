Mit csináljunk nyáron az aranyérrel?

Tény pedig, hogy ha a problémával a kezdeti időszakban nem foglalkozunk, akkor a későbbiekben akár vérrögök, daganatok és fekélyek is kialakulhatnak. A helyzet azonban a legtöbbeknél nem ilyen súlyos, és egyelőre csak szúró érzést, égést okoz az aranyér.

A probléma kellemetlennek vélt jellege miatt sokan érdeklődnek a természetes gyógymódok iránt, melyeket a Hillvital.hu is javasol az aranyér tüneteitől szenvedőknek. A kifejezetten az aranyér környéki bőr ápolására kifejlesztett balzsam éppen olyan jó választás lehet, mint például a megfelelő gyógynövényeket tartalmazó teakeverék. Lássuk, mit tehetünk továbbá az aranyér ellen a nyári hónapokban, amikor sokan még kellemetlenebbnek érzik a tüneteket!

Az elmaradhatatlan vitaminok és ásványi anyagok

Tudtad, hogy a cink kiváló sebgyógyító jellemzőkkel bír? Étrend-kiegészítő választásánál érdemes ezt szem előtt tartanod, és ha jobb felszívódás, valamint a gyengült vénák falának megerősítése a cél, akkor a C-vitamin se maradjon el. Legalább napi kétszer 500 mg C-vitamin bevitele javasolt, amivel egyébként a gyulladáscsökkentés és az immunerősítés érdekében is sokat tehetsz. Az E-vitamintól nem csak a bőr lesz szebb, hanem az aranyér tüneteinek enyhítésében is segítséget nyújt.

Gyümölcsök magas rosttartalommal

A rostfogyasztás előnyeire nem lehet elégszer felhívni a figyelmet. A rostok hozzájárulnak a súlycsökkentéshez, a jobb emésztéshez, s ezeken keresztül az aranyér ellen is eredményesen bevethetőek. A citrusfélék éppen úgy remek választásnak bizonyulnak, mint a málna vagy az eper. Felhasználásukkal akár kitűnő smoothie-k is a poharakba kerülnek, melyekkel ráadásul a napi folyadékbevitelt is megtámogathatjuk.

Búcsú a felesleges kilóktól

A súlyfelesleg nagyon sok egészségügyi kockázatot hordoz magában, így a megnövekedett hasi nyomás miatt az aranyér kialakulásában is szerepet játszik. Ugyan a betegséget gyakran civilizációs ártalomként tartják számon, de az elhízás nagymértékben hatással van annak megjelenésére. Fontos tehát, hogy az esztétikai indokokon túl az egészség megőrzése vagy szükség esetén annak helyreállítása érdekében is odafigyeljünk a fogyásra. A helyesen megválasztott alapanyagokon túl a rendszeres testmozgásra is megéri fokozottan ügyelni.

Ahelyett, azonban, hogy azonnal a konditeremben kezdenénk súlyokat emelgetni, inkább válasszuk meg a mozgásformát edzettségünknek és testsúlyunknak megfelelően. A súlyok emelgetése egyébként is ronthat az aranyér állapotán, így helyette inkább az úszást, könnyű sétát, kerékpározást érdemes választani. Ha napközben ülő munkát végzel, akkor szabadidődet mindenképpen aktívan célszerű töltened. Fontos, hogy nap közben is állj fel többször, mozogj kicsit, ami közérzetedre is jótékony hatással lesz.

Emésztést segítő alapanyagok

A rostok emésztésre gyakorolt hatásáról már szóltunk. Az aranyér tüneteinek enyhítéséért érdemes kipróbálni olyan alapanyagokat, mint a lenmag, az útifű maghéj, vagy a hajdina és a köles. Ezek egyébként a fogyásban is nagy segítséget jelenthetnek. A rostosnak mondott üdítők helyett inkább készítsünk magunk friss zöldségekből és gyümölcsökből turmixot, de a zabkása is remek választásnak bizonyul.

Itt a tavasz, a napsütéses idő, ilyenkor egyébként is több időt töltünk a szabadban. Aktivizáld hát magad! Rendszeres mozgással, a megfelelő, természetes alapanyagokat tartalmazó készítményekkel, és egészséges étkezéssel már sokat tehetünk az aranyér kellemetlenségeinek enyhítése érdekében.

