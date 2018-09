Mit csinál egy búvár a Nagyerdőben?

A szökőkutakat átmenetileg kikapcsolták, és a tóban „úszkáló” férfi a fekete fúvókáknál csinált valamit – hol felbukkanva, hol eltűnve. Amikor visszatért a sétányra, megszólítottuk, s ekkor megtudhattuk tőle, hogy a Debreceni Búvárklub vezetőjéhez, Ujvárosi Péterhez van szerencsénk. Érdeklődésünkre a szakember azt is elmondta, hogy kéthetente rendszeres karbantartást végeznek az üzemeltető cég megbízásából. A munkák részeként a szivattyúk szűrőit és a világítóelemeket tisztítják meg ilyenkor az iszaptól és az egyéb lerakódásoktól.

Érdekességként arra is fény derült, hogy a tó a szivattyúknál 2–2,5 méter mély, míg a hídnál és a széleken sekélyebb. Mivel épp igen nagy hőség volt, megkérdeztük azt is, hogy frissítő-e a víz. Az elnök elmondta, hogy valóban az, ám most már vastagabb ruhát vesznek fel, mivel éjszakánként jobban lehűl. A védőfelszerelés búvárkészüléke egy 15 literes acélpalackot is tartalmaz, valamint nyomáscsökkentőket és egy úgynevezett BCD kiegyenlítő térfogatot, amivel a lebegés állítható be.

Az egyesület – mint Debreceni Víziklub – nem mellékesen 1958-ban alakult meg. Később MHSZ Debreceni Könnyűbúvár Klub néven működött, 1992 óta pedig Debreceni Búvárklub a neve. Terveik szerint a kereken 60. születésnapot októberben ünneplik meg majd.

