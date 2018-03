Miskolcra utazik a DVSE

A két együttes legutóbb március elején találkozott egymással a Debreceni Sportuszodában. Akkor a miskolci együttes tizenegy góllal bizonyult jobbnak. A mérkőzést követően Sike József, a borsodiak mestere is elmondta, hogy nincs ekkora különbség a csapatok között, de akkor miskolciaknak szinte minden megmozdulásuk sikeresnek bizonyult.

A DVSE az előző fordulóban az Eger csapatát fogadta, és egy kifejezetten jól sikerült második negyed után végül 16-10-es vereséget szenvedett a Bajnokok Ligájában is vitézkedő egriekkel szemben. A Miskolc az előző fordulóban szintén hazai környezetben játszott a Ferencváros ellen. A két csapat a bajnokság mellett az Eurokupa elődöntőjében is megmérkőzött egymással, ahonnan végül a fővárosiak jutottak tovább, és a bajnoki mérkőzésen is zöld-fehér siker született, 9-7-re nyert a Fradi.

A Miskolc elleni mérkőzésről Boros Tamás, a DVSE sérülésből visszatérő játékosa a következőket mondta: „Kevés lehetőségünk volt edzeni a hét elején, mivel Debrecenben játszott a magyar válogatott. Reméljük, hogy nem olyan eredmény születik, mint az előző meccsünkön, ami a gólok száma alapján kicsit már kézilabda mérkőzéshez hasonlított. Mindenképpen az a célunk, hogy azt a tizenegy gólos különbséget minél inkább leredukáljuk, és a lőtt gólok számában is közelebb kerüljünk a Miskolchoz.”

A vendéglátóink jelenleg a felsőházi tabella ötödik helyét foglalják el, ugyanúgy huszonkilenc pontot gyűjtve eddig, mint a Racionet Honvéd csapata. A Debrecen a nyolcadik helyéről várja az összecsapást.

A PannErgy-MVLC – DVSE OB I-es bajnoki mérkőzés szombaton 19 órától kezdődik a miskolci Kemény Dénes uszodában.

– dvse.hu –

Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság középszakasz Felsőház 6. forduló

Március 24. 17:00 BVSC-Zugló – Racionet Honvéd

18:00 FTC – ZF-Eger

19:00 PannErgy-MVLC – DVSE

20:15 OSC Újbuda – Szolnoki Dózsa

VISSZA A KEZDŐOLDALRA