Mire számít idén a fogyasztó?

Az üzleti várakozások az év elejére csak a 2016 nyári szintjükre emelkedtek, a fogyasztóiak viszont utoljára tizenegy éve, 2006 februárjában voltak a mostaninál kedvezőbbek. A GKI konjunktúraindexe mintegy három éve viszonylag szűk sávban ingadozik.

Áradó optimizmus

Januárban az üzleti szférában a szolgáltatások kivételével minden ágazat várakozásai javultak, az iparban és a kereskedelemben csak kissé, az építőiparban azonban jelentősen. Egyaránt erősödött a foglalkoztatási és áremelési szándék. Az ipari bizalmi index november óta emelkedik, de így is elmaradt tavaly nyári csúcspontjától. Az elmúlt időszak termelésének megítélése stagnált, a következő időszakra várté, valamint a készleteké javult, a rendelésállományoké – ezen belül az exportrendeléseké is – viszont romlott. Most januárban lényegesen több cégnek okozott növekedési gondot az állam magatartásának kiszámíthatatlansága, mint egy évvel korábban. Az építőipari bizalmi index több mint kétéves csúcsára került.

Érezhetően javult

A magasépítő cégek kissé, a mélyépítők számottevően derűlátóbbá váltak. Az előző háromhavi termelés és a rendelésállomány értékelése is érezhetően javult decemberhez képest. A kereskedelmi bizalmi index csak kissé emelkedett, s megközelítette nyári szintjét. Az eladási pozíció és a rendelések várható alakulásának megítélése javult, a készleteké romlott. A szolgáltatói bizalmi index januárban nem változott az előző év végéhez képest. Az általános üzletmenet megítélése kissé rosszabb lett, de a várható forgalmat kissé optimistábban látták a válaszadók. A foglalkoztatási hajlandóság minden ágazatban erősödött decemberhez képest, s tovább csökkent a lakosság munkanélküliségtől való félelme. Ez utóbbi utoljára 1998 közepén volt ilyen kedvező.

HBN

