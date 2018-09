Mire kattintanak a legtöbbször a magyar internetezők?

A magyar olvasókat az interneten leginkább az erotika és az intimitás, a meghökkentő történelmi sztorik, valamint a hazai hírességek párkapcsolatai érdeklik – derül ki a hazai fejlesztésű Filter.hu adatbázisának elemzéséből.

Első randi utáni kalandok

A több mint 700 ezer aktív cikket rendszerező hírszűrő platform témák szerint gyűjti az online tudósításokat. Az egyes cikkek címe, illetve néhány szavas bevezetője alapján az olvasók továbbkattinthatnak az eredeti hírforrásra.

Az intimitással foglalkozó anyagok az egyik legolvasottabbak, a témában található közel tízezer cikkre eddig összesen több mint 2,5 millió­szor kattintottak a hírgyűjtő felületén. A látogatókat leginkább az első randi utáni kalandok; a harmincas párok szexuális tanácsai, illetve a brazil futballcsillag, Neymar feleségének pikáns brazil tévésorozatbeli jelenetei érdekelték. Az érzékiség története sem hagyja hidegen az olvasókat: sokan kattintottak az erényöv kultúrtörténetéről szóló áttekintésre, illetve Zichy Mihály 19. századi erotikus rajzaira is.

Sokan olvastak Ötziről

Az érdekes történelem hasonlóan népszerű az olvasók körében – a Filter adatbázisában szereplő, mintegy 6700 történelmi sztorit és érdekességet közel 2 milliószor látták. Sokan olvastak arról, mi történt Ötzi, az Alpokban megtalált 5300 éves ember utolsó két napján, vagy arról, hogyan zajlott az egykori NDK-ban az állami szinten szervezett doppingolás, amely több tízezer sportoló egészségét tette tönkre. Rengeteg olvasót érdekelt, hogy a 19. században a szülők hogyan dolgozták fel – fotókon – a gyermekük elvesztése miatt érzett gyászt: sokszor portréjuk mellé montázsolták az elhunyt gyermek elhomályosított alakját, jelképezve, hogy a megboldogult lelke még jelen van.

Sírig tartó szerelem

A legnépszerűbb történelmi cikkek közül kettő is a Habsburg-dinasztiával foglalkozik: az egyik azt mutatja be, hogyan vezettek az uralkodóház spanyol ágának belterjes, rokoni házasságai végül a dinasztia bukásához, de sokan olvasták el az utolsó magyar király, IV. Károly és Zita királyné sírig tartó szerelmének történetét is.

Esküvők, szakítások

A hírességek kapcsolatai, szakításai mindig hálás beszédtémát jelentenek, ennek köszönhető, hogy ebben a témában a közel 9 ezer összegyűjtött hírre eddig ugyancsak több mint 1,9 millióan kattintottak. Inkább a magyar sztárok iránt érdeklődnek a hazai olvasók: a legtöbbször kattintott cikkek Zacher Gábor új párjával, Steiner Kristóf új házasságával, illetve Sarka Kata randizási szokásaival foglalkoznak, de még mindig sokakat érdekel Hosszú Katinka és Shane Tusup szakítása is. A legnépszerűbb cikk, amely külföldi sztárokkal foglalkozik, a Trónok harca két sztárja, Kit Harington és Rose Leslie esküvőjéről szól.

Keresnek motivációt is

Szintén a népszerű tartalmak között található néhány megdöbbentő történet – rengeteg látogatót vonzott a város sztorija, ahol polipok hullottak az égből, a disszociatív személyiségzavarban szenvedő lány, akinek 12 személyisége van, vagy az eltűnt indonéz nő, aki egy piton gyomrából került elő. De sokan keresnek motivációt is: a hétköznapi emberek életmódváltásáról és átalakulásáról szóló történetek, az étkezési és edzési tippek folyamatosan a legnépszerűbb cikkek között szerepelnek.

