Mire figyeljünk a fenyő kiválasztásakor?

Először is döntsük el, milyen méretű fára van szükségünk. Nemcsak a magasság, a szélesség is számít: lehet, hogy befér a szobába egy 2 méter magas fa, de ügyeljünk az átmérőre is! – ajánlja a fitoland.hu oldal.

Ellenőrizzük, száraz-e a fa

Tenyerünkkel lazán fogjuk körbe az egyik ágat, és húzzuk végig rajta a kezünket, átfuttatva az ujjaink között. Ha a fenyő friss, csak néhány tűlevél fog lepotyogni. Egy másik gyors módszer, hogy a függőlegesen tartott fa törzsét párszor hozzáütögetjük a talajhoz. A zöld tűleveleknek nem szabad leesniük a fáról. Keressünk szép egyenes törzsű fákat! Ne válasszunk olyat, amelyiknek meghasadt a törzse, penészes szagot áraszt, ráncos a kérge, vagy kókadtnak tűnik.

