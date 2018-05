Mintha döntőt játszana a Balmaz

Az OTP Bank Liga utolsó előtti, 32. fordulóját rendezik meg vasárnap, a Balmazújváros 17 órakor a Paksi FC stadionjában lép pályára. Mint ismert, a vendégek a kiesés elöl menekülnek kézzel-lábbal, a tolnai gárda pedig szeretne a szezon végén bronzérmet szerezni. Vagyis mindkét együttes számára rendkívül fontos összecsapás következik.

A DVTK-nak sikerült

Az Újváros az előző körben nem kis bravúrt vitt véghez, ugyanis hazai pályán 4–0-ra legyőzte a szintén a harmadik helyre ácsingózó Debrecent. Sikerével azonban nem tudott elmozdulni a kiesőhelyről a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő, mert a bennmaradásért vívott harcban nagy rivális Diósgyőr is győzni tudott, éppen a Paksot verte meg 1–0-ra. Az, hogy mennyire nem a DVTK-nak állt a zászló azon a mérkőzésen, jól mutatja Csertői Aurél, paksi vezetőedző lefújás utáni nyilatkozata is. „Ahogy az összes meccset, úgy ezt is gólra játszották. Sok lehetőségünk volt, a játékunk nagyjából rendben volt, ha a helyzeteink 20 százalékát belőttük volna, akkor nyerünk. Természetesen kidolgozhattunk volna még több helyzetet, de ennyiből is nyerni kellett volna. Sajnos nem tudtunk élni az előnyünkkel, ez egy ilyen meccs volt. Ha meg akarjuk szerezni a harmadik helyet, akkor jobb teljesítményre lesz szükség” – mondta a Paks honlapjának a tréner.

Nehéz helyzetben

A vasárnapi összecsapás fontosságáról a vendégek csatára, Bachana Arabuli beszélt a balmazfoci.hu-nak:

Arra a mérkőzésre is úgy tekintünk, mint egy döntőre, szeretnénk megnyerni a találkozót, s ezért mindent meg is fogunk tenni. Ha ugyanazt a játékot produkáljuk, mint a DVSC ellen, akkor nem lehet probléma. Továbbra sem vagyunk könnyű helyzetben, így nagyon fontos, hogy Paksról is három ponttal térjünk haza.”

Az NB I-es bajnokság a jövő hét szombaton zárul, a Balmazújváros 17 órától a Ferencvárost látja vendégül.

