Mintegy 5 millió tonna őszi búza termett idén hazánkban

A mezőgazdaságnak szánt szolgáltatások és eszközök színe-java látható a Farmer Expo Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás és Vásáron, aminek ünnepélyes megnyitóján a helyszín erejét is kiemelte Vaszkó László vásárigazgató. A Debreceni Egyetem nemcsak helyszínt ad a négynapos rendezvénynek, hanem a szakmai programban is szerepet vállal. A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, valamint a Gazdaságtudományi Kar oktatói a zöldség- és gyümölcságazati, valamint a szarvasmarha-tenyésztési konferencián tartanak előadásokat, a legkorszerűbb tudományos módszerekkel segítve a gazdálkodók munkáját.

Az agrárium jövője

– A Debreceni Egyetem, illetve jogelődje mindig fontosnak tartotta, hogy a gazdasági élettel gyakorlati kapcsolatot tartson. Nem szabad elfelejtkezünk arról, hogy a debreceni felsőoktatás az agrároktatással indul 150 évvel ezelőtt, idén ünnepeljük ezt a jeles évfordulót. Ahogy a város akkor segítette a mezőgazdaság fejlődését az oktatással, most ugyanúgy teszi ezt a járműiparral, de az agrárium a jövőben is ugyanolyan fontos lesz az egyetem számára. Ahogyan a Farmer Expo is, hiszen ez az esemény egy élő kapcsolatot jelent az oktatókkal, kutatókkal és a gazdasági szakemberekkel – fogalmazott Bács Zoltán kancellár a rendezvény pénteki megnyitóján.

Fotó: unideb.hu

A rendezvény alkalom arra, hogy megálljunk, számot vessünk, megnézzük az eredményeinket – fogalmazott Nagy István agrárminiszter az eseményen. Megköszönte és elismerte a gazdák, a szakemberek eddig végzett munkáját, s elmondta, 4,84 millió tonna búzatermésünk volt idén, ami 20 millió ember táplálására, kenyérszükségletére elég, ráadásul a vetőmagot is tudjuk belőle finanszírozni, s jószágok takarmányának is megvan a forrása. A hely szelleme, az Agrártudományi Centrum léte lehetőséget ad arra, hogy emlékeztessünk, tudás nélkül nem tudunk előremenni. 150 évvel ezelőtt a tudást kellett feltétlenül hozni a gazdasági sikerek érdekében, most ugyanúgy egy technológiai fejlesztés előtt állunk. A kérdés csak az, hogy tudunk-e lépést tartani a 21. századi technológiai megújulásokkal, de az itt élők legnagyobb inspirációja az lehet, hogy a járműipar elkezd fejlődni – emelte ki a miniszter. A Farmer Expo programjai között fajta- és gasztrobemutatók, valamint különböző szakmai konferenciák is szerepelnek. A négynapos kiállításra és szakmai vásárra háromszáz kiállító érkezett, a szervezők több ezer érdeklődőt várnak.

Vásárdíjak

OTP Bank:

I. különdíj: Panyolai Szilvórium Zrt.

II. különdíj: Hajdúhús 2000 Kft.,

III. különdíj: Mantar Kft., Vaja

A Farmer Expó és Debrecen város Nagydíja:

Az idén 150 éves debreceni agrár-felsőoktatás elismeréseként a Debreceni Egyetem, valamint posuóztumusz elismerésként Módos Imre, Bihartorda

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara leginformatívabb stand díja:

Forro-Plast Kft.

NAK különdíja:

Nyakas András (Nyakas Farm Kft.)

Magosz különdíja:

Bold-Agro Kft.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat különdíja:

Civita Food Kft.

