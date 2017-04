Minőségi bioborok a Hortobágyon

Tizenegyedik alkalommal rendezték meg az Országos Bio Borversenyt, amely idén immár nemzetközi lett, mivel a Felvidékről is neveztek magyar borászok. Kovács Pál, a verseny főszervezője elmondta, idén összesen harminc bort neveztek be, száraz- és édes fehéret, rozé és vörös bort is. – Sajnos itthon nincs akkora érdeklődés a bioborok iránt, az eladott palackoknak mindössze az egy százalékát teszik ki, míg nyugaton ez megközelíti a húsz százalékot. A versenyt azonban megtartjuk, mivel fontosnak tartjuk a folyamatosságot, valamint szeretnénk lehetőséget biztosítani a borászoknak a bemutatkozásra – mondta a főszervező.

Nemzetközi sikerek

A megmérettetésre csak olyan nedűket lehetett nevezni, amelyek igazoltan bio minősítésűek. Ez azt jelenti, hogy a termelők az elmúlt években egyszer sem használtak vegyszert, sem a szőlőtermesztésnél, sem a bor előállításánál. A főszervező elárulta, a bioborok íze sokkal tisztább, jobban kiérzik belőlük a különböző szőlőfajták aromája, ezáltal sokkal élvezhetőbbek is.

Megtudtuk, a benevezett borok közel egyharmada arany minősítést kapott, közülük pedig egy vagy kettő képviseli majd Magyarországot a német Mundus Vini Biofach nevű versenyre. Ezen a megmérettetésen már több magyar siker is született, a legnagyobb 2013-ban, mikor az egyik egri pincészet 2009-es Cabernet Franc Selection bora arany minősítést szerzett.

Az ünnepélyes eredményhirdetés a Szent György-napi Kihajtási Ünnep és az Országos Bio és Kézműves Vásár keretein belül lesz április 22-én.

HBN–BR

