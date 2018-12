Minél nagyobb, annál jobb

A Midtjylland specialitása a szöglet- és szabadrúgások, nagy bedobások remek kihasználása – ezt a Fradi is a saját bőrén tapasztalhatta meg tavaly az Európa-liga 2. selejtezőkörében. A dán csapat első bajnoki címében kulcsszerepet játszottak a rögzített játékhelyzetek: mérkőzésenként majdnem egy gólt szereztek ilyenekből. Kilencven perces etapokra lebontva pedig egész Európában a Midtjylland volt a legeredményesebb rögzített helyzetekből a bajnoki címet hozó 2014/15-ös idényben.

A Midtjylland rúgótechnika-edző szolgálatait is igénybe veszi, a kulcs a végletekig csiszolt végrehajtás. De például a Liverpool együttesénél is alkalmaznak a bedobások fejlesztéséért felelős szakembert.

Ahogy a világon minden, úgy a labdarúgás is fejlődik. Ha pedig egy csapat sikeres akar lenni, tartania kell a lépést, és haladni a korral. Muszáj felismerni, hogy már többre van szükség, mint mondjuk ötven évvel ezelőtt. A tehetség, a szorgalom, az alázat és a játék szeretete persze továbbra is elengedhetetlen. Ez az alapja a focinak (is), ám arra is figyelmet kell fordítani, hogy például minél nagyobb egy bedobás, annál jobb. Érdekesség, hogy a dán Thomas Grönnemark, a Liverpool bedobások fejlesztéséért felelős edzője 51 méteres bedobásával világrekorder.

A kisebbeknél még nem

– Túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a mai modern futballban nagyon fontos szerepet kapnak a rögzített játékszituációk. Komoly taktikákat építenek rá, egyre többször előfordul a mérkőzéseken, hogy ilyen helyzetekből szereznek gólt. Egyáltalán nem mindegy, egy-egy bedobás meddig száll el, hogy végzik el a pontrúgásokat, a szögleteket, adott esetben a büntetőket. A külföldi élcsapatoknál mint mindenre, erre is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek. De általában elmondható, hogy mindenhol kiemelten kezelik már ezeknek a szituációknak a gyakorlását. A videoelemzők is egyre inkább középpontba kerülnek – mondta el lapunk érdeklődésére Szűcs János, a Debreceni Labdarúgó Akadémia U15-ös csapatának edzője, aki szerint a kisebbek estében még nem annyira, azonban olyan 14-15 éves kortól fogva már kiemeltebben kell foglalkozni a rögzített játékhelyzetekkel. A tréner hozzátette, korábban, mikor még ő is aktívan futballozott, már akkor is figyeltek például a bedobásokra, a pontrúgásokra, de azért ennyire nem volt kivesézve ez a terület.

A Lokinál is kiemelten kezelik: emlékezhetünk, nem is olyan régen, Bódi Ádám hatalmas gólt lőtt szögletből a Paks­nak a Nagyerdei Stadionban. A DVSC játékosa akkor a Naplónak nyilatkozva elárulta, gyakorolni szokták az ilyen lövéseket.

